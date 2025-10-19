সাবধান, অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন থেকে এক মিনিটেই চুরি হতে পারে তথ্য
বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে স্মার্টফোন। আর তাই একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ, তথ্য সংরক্ষণ, এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কাজে ফোনের ওপর আমরা অনেকেই নির্ভরশীল। কিন্তু এই ফোনই হতে পারে নজরদারি ও তথ্য চুরির বড় মাধ্যম। সম্প্রতি মাত্র এক মিনিটের মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন থেকে তথ্য ও কোড চুরি করতে সক্ষম নতুন হ্যাকিং কৌশল আবিষ্কার করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় ও কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক।
গবেষকদের দাবি, ‘পিক্সন্যাপিং’ নামের নতুন হ্যাকিং কৌশল কাজে লাগিয়ে এরই মধ্যে গুগল পিক্সেল ও স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২৫ মডেলের ফোন থেকে ব্যবহারকারীদের অজান্তে ব্যক্তিগত তথ্য, বার্তা ও টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন কোড সংগ্রহ করা হয়েছে। সামান্য পরিবর্তন আনলে এটি অন্যান্য স্মার্টফোনেও ব্যবহার করা যেতে পারে। ফোনের পর্দায় থাকা যেকোনো তথ্য এই কৌশলে দূর থেকে চুরি করা যায়।
গবেষকদের তথ্যমতে, পিক্সন্যাপিং কৌশলটি ২০২৩ সালে আলোচিত জিপিইউ ডট জিপ আক্রমণের সঙ্গে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। উভয় ক্ষেত্রেই গ্রাফিকস প্রসেসিং ইউনিটের (জিপিইউ) দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে ফোনের পর্দায় থাকা তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পিক্সন্যাপিং কৌশল কাজে লাগিয়ে সাইবার হামলা চালানোর জন্য প্রথমে একটি ক্ষতিকর অ্যাপ ইনস্টল করতে প্রলুব্ধ করা হয়। এরপর অ্যাপটি অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (এপিআই) ব্যবহার করে নির্দিষ্ট অ্যাপ চালু করে এবং নির্দিষ্ট তথ্য ফোনের পর্দায় প্রদর্শনে বাধ্য করে। এ বিষয়ে গবেষক দলের প্রধান অ্যালান লিংহাও ওয়াং বলেন, এই প্রক্রিয়া অনেকটা অনুমোদনবিহীনভাবে ‘স্ক্রিনশট’ নেওয়ার মতো।
গুগল জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত পিক্সন্যাপিং কৌশল কাজে লাগিয়ে সাইবার হামলা চালানোর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে পিক্সন্যাপিং–সম্পর্কিত নিরাপত্তা দুর্বলতা শনাক্ত করে সফটওয়্যার আপডেট প্রকাশ করা হয়েছে, যা আক্রমণের প্রভাব আংশিকভাবে প্রতিহত করে। ডিসেম্বর মাসে আরেকটি আপডেট উন্মুক্ত করা হবে।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস