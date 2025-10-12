হোয়াটসঅ্যাপেই দেখা যাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির ফেসবুক প্রোফাইল, কীভাবে

হোয়াটসঅ্যাপেই দেখা যাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির ফেসবুক প্রোফাইল, কীভাবে
ফোন নম্বর কাজে লাগিয়ে সহজেই একে অপরকে বার্তা, ছবি বা ভিডিও পাঠানো যায় হোয়াটসঅ্যাপে। শুধু তা-ই নয়, ফোন নম্বর ব্যবহার করে চাইলে যেকোনো হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীর হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টেরও খোঁজ পাওয়া যায়। তবে হোয়াটসঅ্যাপে নিয়মিত যোগাযোগ হলেও বন্ধু তালিকায় না থাকা ব্যক্তিরা পরিচিতদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে জানতে পারেন না। এ সমস্যা সমাধানে হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের প্রোফাইল লিংক যুক্তের সুযোগ চালু করতে যাচ্ছে মেটা। সুবিধাটি চালু হলে হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইল থেকেই সেই ব্যক্তির ফেসবুক অ্যাকাউন্টের তথ্য অন্যরা দেখতে পারবেন।
প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট ডব্লিউআবেটাইনফো জানিয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের প্রোফাইল লিংক যুক্তের সুযোগ প্রথম শনাক্ত করা হয় হোয়াটসঅ্যাপের অ্যান্ড্রয়েড বেটা সংস্করণে। এবার আইওএস বেটা সংস্করণ ব্যবহারকারীদের জন্যও সুবিধাটি যুক্ত করা হচ্ছে। নতুন এ সুবিধার মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সংযোগের পরিধি ইনস্টাগ্রামের বাইরেও বিস্তৃত হচ্ছে। এ বিষয়ে মেটা জানিয়েছে, শিগগিরই হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীরা নিজেদের অনলাইন পরিচয় এক জায়গায় তুলে ধরতে পারবেন, যা হোয়াটসঅ্যাপ ও ফেসবুকের মধ্যে সংযোগ আরও মজবুত করবে।
সুবিধাটি চালু হলে ব্যবহারকারীরা হোয়াটসঅ্যাপের সেটিংসে গিয়ে প্রোফাইল অপশন থেকে এডিট অংশে গিয়ে তাঁদের ফেসবুক প্রোফাইলের লিংক যুক্ত করতে পারবেন। যুক্ত করার পর লিংকটি প্রোফাইলের যোগাযোগসংক্রান্ত তথ্যের নিচে দেখা যাবে। ফলে অন্য ব্যবহারকারীরা এক ক্লিকেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ফেসবুক পেজে যেতে পারবেন। ব্যবহারকারীরা নির্ধারণ করতে পারবেন, লিংকটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে, নাকি শুধু পরিচিতরাই লিংকটি দেখতে পারবেন।
হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের প্রোফাইল লিংক যুক্তের সুবিধাটি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক এবং এটি ব্যবহারকারীদের অন্যান্য কাজে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলবে না। যাচাই করা লিংক যুক্ত হলে ব্যবহারকারীর হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইলে নামের পাশে একটি ছোট ফেসবুক আইকন দেখা যাবে। তবে যাচাই ছাড়া লিংক ইউআরএল হিসেবে প্রদর্শন করা হবে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া