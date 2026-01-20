প্রযুক্তি

তিন মাসে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ২ কোটির বেশি ভিডিও মুছে ফেলেছে টিকটক

প্রযুক্তি ডেস্ক

টিকটকের নীতিমালা (কমিউনিটি গাইডলাইন) ভঙ্গ করায় গত বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই–সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশের নির্মাতাদের তৈরি মোট ২ কোটি ৭ লাখ ৯৩ হাজার ৫৫১টি ভিডিও মুছে ফেলেছে টিকটক কর্তৃপক্ষ। মুছে ফেলা ভিডিওগুলোর ৯৭.৩ শতাংশই প্রকাশের (আপলোড) ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মুছে ফেলা হয়েছে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে টিকটক কর্তৃপক্ষ।

টিকটকের সর্বশেষ কমিউনিটি গাইডলাইনস এনফোর্সমেন্ট প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কমিউনিটি গাইডলাইন লঙ্ঘন করায় বিশ্বব্যাপী একই সময়ে মোট ২০ কোটি ৪৫ লাখ ৩৪ হাজার ৯৩২টি ভিডিও মুছে ফেলা হয়েছে, যা প্ল্যাটফর্মে আপলোড হওয়া মোট কনটেন্টের প্রায় শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ। মুছে ফেলা ভিডিওগুলোর মধ্যে ১৮ কোটি ৬৬ লাখ ৮ হাজার ৮১টি ভিডিও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। চিহ্নিত কনটেন্টের ৯৪ দশমিক ৮ শতাংশ ভিডিও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মুছে ফেলা হয়েছে। তবে কনটেন্টের তথ্য পর্যালোচনার পর ৮৯ লাখ ৫০ হাজার ৭৩৫টি ভিডিও টিকটকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

টিকটকের তথ্যমতে, মুছে ফেলা মোট ভিডিওর ৩০ শতাংশই ছিল সংবেদনশীল, যা টিকটকের নীতিমালার পরিপন্থী। ৩২ দশমিক ৯ শতাংশ ভিডিও ভুল তথ্য এবং ৩৪ দশমিক ৪ শতাংশ ভিডিও এআইয়ের মাধ্যমে তৈরি করায় মুছে ফেলা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে এই প্রান্তিকে ১১ কোটি ৮৬ লাখ ১৮ হাজার ৩৯৯টি ভুয়া অ্যাকাউন্টও মুছে ফেলা হয়েছে। একই সঙ্গে ১৩ বছরের কম বয়সীদের ২ কোটি ২২ লাখ ২৬ হাজার ৫৪২টি অ্যাকাউন্ট বাতিল করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, নিয়মিত কমিউনিটি গাইডলাইনস এনফোর্সমেন্ট প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে টিকটক। এই প্রতিবেদনে নিজেদের হালনাগাদ কনটেন্ট নীতিমালা ও অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনার তথ্য তুলে ধরে প্রতিষ্ঠানটি।

