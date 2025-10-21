বিশ্ব

১০ ঘণ্টার বেশি পরও ক্লাউড সেবা ইউনিট সচল করতে কাজ করছিল অ্যামাজন

এএফপি
সান ফ্রান্সিসকো
অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেসে ত্রুটি দেখা দিয়েছিলরয়টার্স

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে বার্তা আদান–প্রদানের অ্যাপ, ব্যাংকিং সেবা—এমনই বেশকিছু জনপ্রিয় অনলাইন পরিষেবা গতকাল সোমবার কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ ছিল।

অ্যামাজনের গুরুত্বপূর্ণ ক্লাউড নেটওয়ার্কে (অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস বা এডব্লিউএস) বড় বিঘ্ন ঘটায় এ বিপত্তি দেখা দেয়। এ অবস্থায় ১০ ঘণ্টা পরও এ সেবা পুরোপুরি সচল করতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল প্রতিষ্ঠানটি।

গতকালের এ ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, প্রযুক্তি জায়ান্ট অ্যামাজনের ওপর এখনো অনলাইন দুনিয়া কতটা নির্ভরশীল।

ওই বিপর্যয়ের প্রভাব পড়েছে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও ও ডিজনি প্লাসের মতো স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম, সেই সঙ্গে পারপ্লেক্সিটি এআই, ফোর্টনাইট গেম, এয়ারবিএনবি, স্ন্যাপচ্যাট ও ডুওলিঙ্গোর মতো পরিষেবায়।

ইউরোপে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক এবং বার্তা আদান–প্রদানের অ্যাপ সিগন্যাল ও হোয়াটসঅ্যাপে সমস্যা দেখা গেছে বলে জানায় ওয়েবসাইট ‘ডাউনডিটেক্টর’।

অনেকে অ্যামাজনের ই–কমার্স সাইটসহ বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রবেশের ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়ার কথা জানিয়েছেন। লয়েড’সসহ বেশ কয়েকটি ব্যাংকের পরিষেবা বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

তবে অ্যামাজন জানিয়েছে, সমস্যায় পড়া ক্লাউড পরিষেবা এডব্লিউএস ‘ঘটনার আগের অবস্থায়’ ফিরেছে। ত্রুটির কারণে যে ‘ডেটা জট’ দেখা দিয়েছে, সেটা কাটতে কিছু সময় লাগবে।

এদিকে ডাউনডিটেক্টরে এডব্লিউএস–সংক্রান্ত অভিযোগের সংখ্যা দ্রুত কমে এলেও কিছু সমস্যা থেকেই যায়।

গতকাল ভোরের দিকে বিপর্যয়ের বিশাল ধাক্কা নথিভুক্ত করে ডাউনডিটেক্টর। এর ৯ ঘণ্টা পর আরও বড় বিপর্যয়ের কথা জানানো হয়। ওয়েবসাইটটি জানায়, তারা মোট ১ কোটি ১০ লাখের বেশি সমস্যার রিপোর্ট পেয়েছে।

পরে হালনাগাদ বিবৃতিতে অ্যামাজন জানায়, সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারা এমন বিঘ্নের জন্য অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসের ‘লোড ব্যালান্সার হেলথ’–বিষয়ক একটি সমস্যাকে দায়ী করেছে।

বিশ্বের ক্লাউড অবকাঠামো বাজারের প্রায় এক–তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ করে এডব্লিউএস। এর ওপর লাখো ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশন নির্ভরশীল।

