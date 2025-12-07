বেনিনে প্রেসিডেন্টকে উৎখাতের দাবি একদল সেনার, সরকারের অস্বীকার
আফ্রিকার দেশ বেনিনের একদল সেনাসদস্য দেশটির প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিস তালোনকে উৎখাত করার দাবি করেছেন। আজ রোববার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এসে এ বিষয়ে ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা। তবে প্রেসিডেন্ট কার্যালয় বলেছে, তালোন নিরাপদ আছেন।
১০ বছর ধরে বেনিনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্যাট্রিস তালোন। আগামী এপ্রিলে তাঁর ক্ষমতা ছাড়ার কথা।
আজ একদল সেনাসদস্য রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের পর্দায় হাজির হয়ে বলেন, তাঁরা একত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে প্যাট্রিস তালোন আর দেশের প্রেসিডেন্ট থাকছেন না। ওই সেনাদল নিজেদের মিলিটারি কমিটি ফর রিফাউন্ডেশন (সিএমআর) হিসেবে পরিচয় দিয়েছে।
এর কিছুক্ষণ পরই বেনিনের প্রেসিডেন্ট কার্যালয় দাবি করেছে, প্যাট্রিস তালোন নিরাপদে আছেন এবং সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করছে।
প্রেসিডেন্ট কার্যালয় থেকে এএফপিকে বলা হয়েছে, ‘গুটিকয় মানুষের ছোট দলটি শুধু টেলিভিশনের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। সেনাবাহিনীর নিয়মিত সদস্যরা নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করেছেন। শহর ও দেশ সম্পূর্ণ নিরাপদ আছে।’