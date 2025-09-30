এবার ‘জেন–জি’ আন্দোলনে মাদাগাস্কারে সরকার ভেঙে দিলেন প্রেসিডেন্ট
আফ্রিকার দেশ মাদাগাস্কারে বিদ্যুৎ ও পানির সংকটকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিক্ষোভ রক্তক্ষয়ী রূপ নেওয়ার পর অবশেষে প্রেসিডেন্ট আন্দ্রি রাজোয়েলিনা তাঁর সরকার ভেঙে দিয়েছেন। গতকাল সোমবার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে এ ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।
গত সপ্তাহে শুরু হওয়া ওই বিক্ষোভ গতকাল পর্যন্ত চলেছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুসারে, গত কয়েক দিনে বিক্ষোভে সহিংসতার ঘটনায় অন্তত ২২ জন নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও ১০০ জনের বেশি। বিক্ষোভকারীদের একটা বড় অংশই তরুণ। মাদাগাস্কারের রাজধানী আন্তানানারিভোয় জীবনযাপনের মান ক্রমেই অবনতির দিকে থাকায় সরকারবিরোধী ওই বিক্ষোভ শুরু হয়।
বিবিসির খবরে একে বলা হচ্ছে, ‘জেন–জি’ প্রজন্মের তরুণদের বিক্ষোভ। গত বৃহস্পতিবার থেকে মাদাগাস্কারের বিভিন্ন শহরে হাজারো তরুণ–তরুণী রাস্তায় নেমে আসেন। তাঁদের স্লোগান—‘আমরা বাঁচতে চাই, শুধু টিকে থাকতে নয়’।
২০২৩ সালে মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হন রাজোয়েলিনা। বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজোয়েলিনা পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর এই বিক্ষোভ তাঁর সামনে আসা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া পরিস্থিতিকে গত কয়েক বছরে দ্বীপদেশটির দেখা সবচেয়ে বড় বিক্ষোভের ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
বিক্ষোভের আয়োজকেরা বলেছেন, তাঁরা কেনিয়া, নেপাল ও মরক্কোর তরুণ নেতৃত্বাধীন আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছেন। আন্তানানারিভোর বিক্ষোভকারীরা এমন একটি পতাকা উঁচিয়ে ধরেছিলেন, যা চলতি মাসের শুরুতে নেপালে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল। নেপালে ওই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে দেশটির প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছে।
স্থানীয় টিভি চ্যানেল ২৪২৪ ডটএমজিতে সম্প্রচারিত ভিডিওতে দেখা গেছে, গতকাল আন্তানানারিভোর প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষের ভিড় জমেছিল। তাঁরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে জাতীয় সংগীত গেয়ে শহরের প্রাণকেন্দ্রের দিকে মিছিল করার চেষ্টা করেন।
বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়েছে। পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ গত সপ্তাহ থেকে কারফিউ জারি রেখেছে। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ কারফিউ কার্যকর থাকছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তা বাহিনী রাবার বুলেটও ব্যবহার করেছে।
মাদাগাস্কারের রাজধানী শহরে ১৪ লাখ মানুষের বসবাস। সেখানে সুপারমার্কেট, ইলেকট্রনিকসের দোকান ও ব্যাংকে লুটপাট হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গত কয়েক দিনে রাজনীতিবিদদের বাড়িতেও হামলার ঘটনা ঘটেছে।
গতকাল রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম টেলিভিজিওনা মালাগাসিতে (টিভিএম) দেওয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট রাজোয়েলিনা জনরোষের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। সরকারের ব্যর্থতার জন্য তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। রাজোয়েলিনা বলেন, ‘সরকারের কেউ যদি তাঁদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করে থাকেন, তাহলে আমরা তা স্বীকার করে নিচ্ছি এবং ক্ষমা চাইছি।’
দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক সংকট থেকে তৈরি হওয়া হতাশাই এই বিক্ষোভের মূল কারণ। আফ্রিকার দক্ষিণ–পূর্ব উপকূলে অবস্থিত দ্বীপদেশ মাদাগাস্কার এই অঞ্চলের অন্যতম দরিদ্র দেশ। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে, ২০২২ সালে দেশটির তিন কোটি জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছিল।
প্রেসিডেন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বিক্ষোভ ও সহিংসতার সময় ক্ষতির মুখে পড়া ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে। তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগের একটি মাধ্যম গড়ে তোলার ব্যাপারেও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তিনি।
রাজোয়েলিনা বলেন, ‘বিদ্যুৎ ও পানির সমস্যাকে কেন্দ্র করে জনগণের রাগ–ক্ষোভ, কষ্ট আর দুর্ভোগের কথা আমি বুঝতে পারছি। আমি তাঁদের আহ্বান শুনেছি, ভোগান্তি অনুভব করেছি এবং দৈনন্দিন জীবনের ওপর এর প্রভাবটা বুঝতে পেরেছি।’
জীবনযাত্রার মান ভালো করতে না পারায় অনেক বিক্ষোভকারী রাজোয়েলিনার সরকারকে দায়ী করছেন। বিশেষ করে বারবার বিদ্যুৎ চলে যাওয়া ও পানির সংকটকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ দুর্ভোগের মধ্যে আছেন।
জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার বলেছেন, গত কয়েক দিনে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত বিক্ষোভকারী ও সাধারণ মানুষেরা আছেন। এ ছাড়া কেউ কেউ মারা গেছেন লুটপাট ও সহিংসতার সময়, যা বিক্ষোভের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়।
তবে মাদাগাস্কারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দাবি, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে দেওয়া নিহতের ওই সংখ্যা সরকারি তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়নি; বরং তা ‘গুজব বা ভুল তথ্য’–এর ওপর নির্ভর করে দেওয়া হয়েছে।
