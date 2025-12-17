এশিয়া

বন্ডাই সৈকতে হামলা

নাভিদ আকরামের বিরুদ্ধে ১৫ ব্যক্তিকে খুনসহ ৫৯টি অপরাধের মামলা

তথ্যসূত্র:
দ্য সিডনি মর্নিং হেরাল্ড
সিডনিতে বন্ডাই সৈকতে বন্দুক হামলায় নিহত ব্যক্তিদের সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাঞ্জলি। বন্ডাই প্যাভিলিয়নের সামনে, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: এএফপি

অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডাই সৈকতে হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহভাজন নাভিদ আকরামের বিরুদ্ধে ১৫ ব্যক্তিকে খুনসহ ৫৯টি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। গত রোববার ২৪ বছর বয়সী নাভিদ আকরাম এবং তাঁর বাবা ৫০ বছর বয়সী সাজিদ আকরাম সিডনির জনপ্রিয় সমুদ্রসৈকত এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়েন।

ইহুদিদের এক বার্ষিক ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে বন্ডাই সৈকতে তখন এক হাজারের বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। নাভিদ ও সাজিদের হামলায় অন্তত ১৫ জন নিহত হন।

আহমেদ আল-আহমেদ নামের এক পথচারী সাজিদকে পেছন থেকে জাপটে ধরে নিরস্ত্র করেন। ফলে আরও অনেক মানুষ প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। আহত আহমেদ এখন ‘বীর’-এর মর্যাদা পাচ্ছেন।

পুলিশের গুলিতে সাজিদ ঘটনাস্থলে নিহত হন। নাভিদ গুরুতর আহত হয়ে কোমায় চলে যান। গত মঙ্গলবার নাভিদের জ্ঞান ফিরেছে।

নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের পুলিশ কমিশনার ম্যাল ল্যানিয়ন এ ঘটনাকে ‘সন্ত্রাসবাদী হামলা’ বলে ঘোষণা করেছেন।

নাভিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

আজ বুধবার নাভিদ আকরামের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। ১৫ জনকে খুনের মামলা ছাড়াও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, হত্যার উদ্দেশ্যে গুরুতর জখম, নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠনের প্রতীক প্রদর্শন এবং বিস্ফোরক রাখার মতো ৫৯টি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে।

পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘এ ব্যক্তি নির্দিষ্ট ধর্মীয় উদ্দেশ্য প্রচার এবং জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে এই হত্যাযজ্ঞ ও হামলা চালিয়েছে কি না, তা আদালতে প্রমাণ করা হবে।’

প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, নাভিদ অস্ট্রেলিয়ায় নিষিদ্ধ সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই হামলা চালিয়েছেন। তাঁরা যে গাড়ি চালিয়ে বন্ডাই সৈকতে এসেছিলেন, সেখানে আইএসের দুটি হাতে বানানো পতাকা এবং দাহ্য বিস্ফোরক পাওয়া গেছে।

আরও পড়ুন

সিডনির সৈকতে হামলাকারীদের একজন ভারতীয়: পুলিশ

আদালতের কার্যক্রম

আজ আদালতে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত শুনানিতে অংশ নিলেও জামিনের জন্য আবেদন করেননি নাভিদ। আদালত তাঁকে আগামী এপ্রিলে পরবর্তী শুনানির আগপর্যন্ত হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দিয়েছেন। গোয়েন্দারা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেও নাভিদ মুখ খুলতে রাজি হননি।

আরও পড়ুন

সিডনির দুই বন্দুকধারী নভেম্বরে ফিলিপাইনে গিয়েছিলেন, কারণ খুঁজছেন তদন্তকারীরা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
এশিয়া থেকে আরও পড়ুন