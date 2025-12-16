সিডনির সৈকতে হামলাকারীদের একজন ভারতীয়: পুলিশ

সিডনির সৈকতে হামলাকারীদের একজন ভারতীয়: পুলিশ
অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বন্ডাই সৈকতে হামলাকারীদের একজন ভারতীয়। মঙ্গলবার ভারতের পুলিশই এ তথ্য জানিয়েছে। তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দুই হামলাকারীর মধ্যে যিনি নিহত হয়েছেন, তিনি ভারতের হায়দরাবাদ শহর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলেন। তবে তাঁর ‘উগ্রবাদী চিন্তাধারা’ সম্পর্কে জানে না ভারতে থাকা পরিবার।
হামলাকারী ভারতীয় ওই ব্যক্তির নাম সাজিদ আকরাম (৫০)। বন্ডাই সৈকতে হামলায় তাঁর সঙ্গে অংশ নেন তাঁর ছেলে নাভিদ আকরাম। ওই হামলায় এখন পর্যন্ত সাজিদসহ ১৬ জন নিহত হয়েছেন। একে অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ৩০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী বন্দুক হামলা বলা হচ্ছে। হামলার পর ইহুদি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তদন্ত শুরু করা হয়েছে।
ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের তেলেঙ্গানা রাজ্য পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে, হায়দরাবাদে বাণিজ্য নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন সাজিদ আকরাম। কাজের সন্ধানে ১৯৯৮ সালের নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় যান তিনি। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে। সম্পত্তি–সংক্রান্ত বিষয় এবং বাবা–মায়ের সঙ্গে দেখা করতে ছয়বার অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারতে গিয়েছিলেন সাজিদ।
ভারতীয় পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সাজিদের পরিবার তাঁর ‘উগ্রপন্থী চিন্তাধারার’ বিষয়ে জানত না বলেই মনে হয়েছে। ১৯৯৮ সালে তিনি ভারত ছাড়ার আগে তাঁর বিরুদ্ধে ‘নেতিবাচক’ কিছু পায়নি পুলিশ। সাজিদ ও তাঁর ছেলে নাভিদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ভারতের কোনো সম্পর্ক নেই বা তেলেঙ্গানার স্থানীয় কোনো প্রভাব নেই।
এদিকে বন্ডাই সৈকতে হামলার পর অস্ট্রেলিয়ার পুলিশ জানিয়েছে, গত মাসে ভারতীয় পাসপোর্ট ব্যবহার করে সাজিদ এবং অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্ট ব্যবহার করে তাঁর ছেলে নাভিদ ফিলিপাইনে গিয়েছিলেন। ওই সফরের পেছনে তাঁদের উদ্দেশ্য তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি যে তাঁরা কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না বা ফিলিপাইনে কোনো প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন কি না।