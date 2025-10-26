জোটের সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান আনোয়ার ইব্রাহিমের

আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন
জোটের সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান আনোয়ার ইব্রাহিমের
ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর জোটের (আসিয়ান) সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম।
আজ রোববার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে শুরু হওয়া ৪৭তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে আনোয়ার ইব্রাহিম এ আহ্বান জানান। ২৮ অক্টোবর এ সম্মেলন শেষ হবে। এতে যোগ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও।
স্বাগত বক্তব্যে আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, ক্রমবর্ধমান অনিশ্চিত বৈশ্বিক পরিস্থিতির মধ্যে আসিয়ানের সদস্যদেশগুলোর জন্য ঐক্য, খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং অভিন্ন উদ্দেশ্য বজায় রাখা অপরিহার্য।
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, নেতৃত্ব মানে রুটিনমাফিক কাজ করা নয়, এটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়। কী অগ্রাধিকার দিতে হবে, আসিয়ানের উদ্দেশ্য কীভাবে এগিয়ে নিতে হবে ও জনগণের আশা অনুযায়ী সঠিক পথ কীভাবে নির্ধারণ করতে হবে—এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
আনোয়ার আরও বলেন, ‘ক্রমবর্ধমান সুরক্ষাবাদ নীতি এবং সরবরাহশৃঙ্খলে পরিবর্তন আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা ধরে রাখতে হবে। অন্যথায় আসিয়ান স্থিতিশীল থাকতে পারবে না।’
সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুল, সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং, কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেত, লাওসের প্রধানমন্ত্রী সোনেক্সেই সিফানদোন, ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিন, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো, ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র ও ব্রুনেইয়ের সুলতান হাজি হাসানাল বলকিয়াহ মুইজ্জাদ্দিন ওয়াদদৌল্লাহ।
এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তা, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভাসহ বিশ্বের আরও অনেক নেতা।
সম্মেলনে আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, ২০২৫ সাল আসিয়ানের জন্য নতুন পরীক্ষার বছর। বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা ক্রমে বাড়ছে। ভূরাজনৈতিক পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক ব্যাঘাত অঞ্চলটির স্থিতিশীলতা ও সম্মিলিত সংকল্পকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা দেখছি, এ অঞ্চলজুড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতি শুধু আমাদের অর্থনীতি নয়; বরং সহযোগিতায় বিশ্বাস রাখার সম্মিলিত সংকল্পকেও পরীক্ষার মুখে ফেলেছে।’