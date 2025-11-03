এশিয়া

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত কমপক্ষে ৮, আহত দেড় শতাধিক

রয়টার্স
আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের শহর মাজার-ই-শরিফের কাছে গতকাল রাতে ৬ দশমিক ৩ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। মানচিত্রে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলছবি: রয়টার্স

আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের শহর মাজার-ই-শরিফের কাছে শক্তিশালী ভূমিকম্পে অন্তত আটজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। আহত হয়েছে দেড় শতাধিক। ভূমিকম্পটি গতকাল রোববার স্থানীয় সময় দিবাগত রাত একটার দিকে আঘাত হানে।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ৬ দশমিক ৩ মাত্রার এই ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার (১৭ মাইল) গভীরে। এ ঘটনায় ‘বড় ধরনের প্রাণহানি’ ও ‘ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি’ হতে পারে বলে সতর্ক করেছে সংস্থাটি।

সামানগান প্রদেশের স্বাস্থ্য বিভাগের মুখপাত্র শামিম জোয়ান্দা রয়টার্সকে বলেন, ‘আজ সোমবার সকাল পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পে অন্তত ৮ জন নিহত এবং ১৫০ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে।’

বালখ প্রদেশের মুখপাত্র হাজি জায়েদ বলেন, ভূমিকম্পে মাজার-ই-শরিফের ঐতিহাসিক ব্লু মসজিদের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানিয়েছে, হতাহতের পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা ও ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সময় প্রকাশ করা হবে। রয়টার্স এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করতে পারেনি।

এক্সে প্রকাশিত বিভিন্ন ভিডিও ও ছবিতে দেখা গেছে, ধসে পড়া ভবনের নিচ থেকে মানুষকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। একাধিক ভিডিওতে উদ্ধারকর্মীদের মরদেহ টেনে বের করতে দেখা গেছে। তবে রয়টার্স এসব ভিডিও ও ছবির সত্যতা নিশ্চিত করতে পারেনি।

গত ৩১ আগস্ট আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছিল। দেশটির পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানা রিখটার স্কেলে ৬ মাত্রার ওই ভূমিকম্পে ২ হাজার ২০০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারান। আফগানিস্তানে প্রায়ই ভূমিকম্প আঘাত হানে।

ব্রিটিশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার ভূমিকম্পবিদ ব্রায়ান ব্যাপটির দেওয়া তথ্যমতে, ১৯০০ সাল থেকে উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানে রিখটার স্কেলে ৭ মাত্রার বেশি ১২টি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে।

