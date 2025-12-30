বন্দুকধারীরা নিজেরাই পরিকল্পনা করে বন্ডাই সৈকতে হামলা চালান, ফিলিপাইনে প্রশিক্ষণ নেননি: অস্ট্রেলীয় পুলিশ  

বন্দুকধারীরা নিজেরাই পরিকল্পনা করে বন্ডাই সৈকতে হামলা চালান, ফিলিপাইনে প্রশিক্ষণ নেননি: অস্ট্রেলীয় পুলিশ
অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডাই সমুদ্রসৈকতে গত ১৪ ডিসেম্বর ইহুদিদের একটি অনুষ্ঠানে বন্দুক হামলা চালিয়ে ১৫ জনকে হত্যার ঘটনায় জড়িত দুই হামলাকারী কোনো বৃহত্তর সন্ত্রাসী চক্রের সদস্য ছিলেন না। তাঁরা এককভাবেই এই হামলা চালিয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ কমিশনার ক্রিসি ব্যারেট বলেন, প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী সাজিদ আকরাম (৫০) ও তাঁর ছেলে নাভিদ আকরাম (২৪) অন্য কারও নির্দেশনা ছাড়াই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে কোনো আন্তর্জাতিক বা স্থানীয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর যোগসূত্র পাওয়া যায়নি।
পুলিশ নিশ্চিত করে, সাজিদ ও নাভিদ গত ১ নভেম্বর ফিলিপাইনের ম্যানিলা হয়ে দাভাও শহরে গিয়েছিলেন। ২৯ নভেম্বর তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ফিরে আসেন। তবে ফিলিপাইনে তাঁরা কোনো ধরনের সামরিক প্রশিক্ষণ বা হামলার প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নেননি। ফিলিপাইন কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ওই সময় তাঁরা তাঁদের হোটেল থেকে খুব একটা বের হননি।
পুলিশ কমিশনার ব্যারেট বলেন, ফিলিপাইনে ওই দুই হামলাকারীর গতিবিধির সিসিটিভি ফুটেজ অস্ট্রেলীয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছে ফিলিপাইন সরকার। এসব ফুটেজ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তাঁরা নিজেরাই এ হামলার পরিকল্পনা করেছেন। ফুটেজগুলো আরও নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।
যদিও এর আগে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ বলেছিলেন, হামলাকারীরা উগ্রবাদী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারেন। ১৯৯৬ সালের পর এটিই অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্দুক হামলা। পুলিশ ইতিমধ্যে এটিকে ‘সন্ত্রাসবাদী হামলা’ হিসেবে ঘোষণা করেছে।
১৪ ডিসেম্বর বন্ডাই সমুদ্রসৈকতে ইহুদিদের বার্ষিক ‘হানুক্কাহ’ উৎসব শুরু উপলক্ষে হাজারের বেশি মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। সেখানে বন্দুক নিয়ে হামলা চালান সাজিদ ও নাভিদ। পুলিশের গুলিতে সাজিদ আকরাম ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত অবস্থায় নাভিদকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ১৫টি হত্যাসহ মোট ৫৯টি অভিযোগ আনা হয়েছে। আগামী এপ্রিলে তাঁকে আদালতে হাজির করার কথা রয়েছে।