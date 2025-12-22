আসিয়ানের শান্তি প্রচেষ্টার মধ্যেই থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া সীমান্তে নতুন করে সংঘর্ষ

আসিয়ানের শান্তি প্রচেষ্টার মধ্যেই থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া সীমান্তে নতুন করে সংঘর্ষ
থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া সীমান্তে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। এটি এমন সময় ঘটল, যখন দুই দেশের সংঘাত থামাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা মালয়েশিয়ায় আলোচনায় বসতে যাচ্ছেন।
আজ সোমবার ভোরে নতুন করে শুরু হওয়া সংঘাতের ঘটনা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জোট আসিয়ানের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গত জুলাইয়ে মালয়েশিয়া সরকার ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে নতুন করে কার্যকর করার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা।
ওই চুক্তির পর গত ৮ ডিসেম্বর থেকে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে থেমে থেমে সংঘর্ষ হচ্ছে। তখন থেকে এ পর্যন্ত সংঘর্ষে কমপক্ষে ৪০ জন নিহত এবং দুই দেশের সীমান্ত এলাকার প্রায় ১০ লাখ মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন।
আজ কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অভিযোগ করেছে, থাইল্যান্ড বান্তে মিঞ্চায় প্রদেশে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান থেকে চারটি বোমা ফেলেছে ও প্রেই চ্যান গ্রামে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করেছে।
কম্বোডিয়ার একটি রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘মন্ত্রণালয় দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছে, কম্বোডিয়ার সেনারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁরা সাহসী ও অটল অবস্থানে থেকে আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন এবং কম্বোডিয়ার ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার দায়িত্বের প্রতি সতর্ক রয়েছেন।’
থাইল্যান্ডের মর্নিং নিউজ টিভি থ্রি-এর খবরে বলা হয়, আজ সোমবার ভোরে সা কাও প্রদেশে গোলাগুলি হয়েছে। কম্বোডিয়ার বাহিনী ‘ভারী অস্ত্র’ ব্যবহার করেছে, আগুন লাগিয়েছে এবং খোক সাঙ এলাকায় কিছু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
অনলাইনে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, ছোট ছোট শিশুসহ সাধারণ মানুষ বোমা থেকে বাঁচতে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিচ্ছে। স্থানীয় মানুষেরা যখন একসঙ্গে জড়ো হন, তখন কিছু শিশুকে আতঙ্কে কাঁদতে দেখা যায়। সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
থাইল্যান্ড সরকার এখনো এ নতুন সংঘাত সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেনি।
এদিকে, আজ ভোরে কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেতের কার্যালয় থেকে বলা হয়, গতকাল রোববার সন্ধ্যা নাগাদ তাদের সীমান্ত এলাকার ৫ লাখ ২৫ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। আর থাইল্যান্ড কর্তৃপক্ষ বলছে, তাদের দেশের প্রায় ৪ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।
মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে আজ সোমবার আসিয়ানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার প্রতিনিধিরাও অংশ নিচ্ছেন। নতুন করে সংঘাত শুরু হওয়ার পর এটি তাঁদের প্রথম সরাসরি বৈঠক।
থাই প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুল দাবি করেছেন, তাঁর দেশ থাইল্যান্ড কখনো আগ্রাসীর ভূমিকায় ছিল না। গতকাল সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আগে কম্বোডিয়ার বাহিনীর দখলে থাকা প্রায় সব এলাকাই এখন পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।’
কম্বোডিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রাক সোখনও বৈঠকে অংশ নেবেন বলে তাঁর কার্যালয় জানিয়েছে।
গতকাল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর উভয় পক্ষকে ‘শত্রুতা থামানো, ভারি অস্ত্র প্রত্যাহার, মাইন বসানো বন্ধ ও কুয়ালালামপুর শান্তি চুক্তি পুরোপুরি কার্যকর করার’ আহ্বান জানিয়েছে।