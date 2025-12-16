সিডনির সৈকতে ছয়টি বন্দুক দিয়ে হামলা চালান বাবা-ছেলে

সিডনির সৈকতে ছয়টি বন্দুক দিয়ে হামলা চালান বাবা-ছেলে
অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডাই সমুদ্রসৈকতে ছয়টি বন্দুক দিয়ে হামলা চালানো হয়। ছয়টি বন্দুকই পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। সেগুলো দুই হামলাকারীর একজনের নামে নিবন্ধিত ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই হামলায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৬ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত ৪০ জনের বেশি।
গত রোববার সন্ধ্যায় হামলাটি চালান বাবা সাজিদ আকরাম (৫০) ও ছেলে নাভিদ আকরাম (২৪)। ঘটনাস্থলেই পুলিশের গুলিতে নিহত হন সাজিদ। নাভিদ গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মাছ শিকারের কথা বলে তাঁরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। একটি শৌখিন শিকারি ক্লাবের সদস্য ছিলেন সাজিদ। বন্দুকগুলো তাঁর নামেই নিবন্ধিত।
পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারীদের গুলিতে ১০ থেকে ৮৭ বছর বয়সী ১৫ জন নিহত হয়েছেন। এক হামলাকারীসহ মোট নিহত ১৬ জন। আহত ৪০ জনের মধ্যে চারটি শিশু রয়েছে। সোমবার পর্যন্ত ২৬ জন রোগী সিডনির বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুই পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হলেও বর্তমানে স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন।
অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক বলেন, হামলাকারী নাভিদ আকরাম ২০১৯ সালের অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ান সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশনের (এএসআইও) নজরে এসেছিলেন। মূলত তাঁর পরিচিতজনদের নিয়ে উদ্বেগ থাকায় এই নজরদারি করা হয়েছিল। এএসআইও সে সময় তাঁর মধ্যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তাৎক্ষণিক কোনো হুমকি খুঁজে পায়নি।
এদিকে সৈকতে হামলার পর সোমবার সিডনি শহরে লোকজনকে ফুল দিয়ে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেখা গেছে। শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতারাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। প্রবাসী বাংলাদেশিসহ সব সম্প্রদায়কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।