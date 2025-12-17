সু চি সুস্থ আছেন: ছেলের অভিযোগের জবাবে মিয়ানমারের জান্তা

সু চি সুস্থ আছেন: ছেলের অভিযোগের জবাবে মিয়ানমারের জান্তা
মিয়ানমারের কারাগারে বন্দী শান্তিতে নোবেলজয়ী অং সান সু চির স্বাস্থ্য ভালো আছে। মিয়ানমারের জান্তা পরিচালিত গণমাধ্যমে গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে মিয়ানমারের সাবেক নেত্রী সু চির ছেলে কিম অ্যারিস মায়ের শারীরিক অবস্থা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অ্যারিস বলেন, তাঁর মায়ের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। তাঁর সম্পর্কে অনেক দিন ধরেই তেমন কিছু জানা যাচ্ছে না।
আশঙ্কা প্রকাশ করে কিম অ্যারিস বলেন, ‘আমার মা মারা গেলেও আমি হয়তো জানব না।’ তিনি যুক্ত করেন, ‘আমার জানামতে, তিনি (সু চি) হয়তো আর বেঁচে নেই।’
ছেলের এমন আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল জান্তা পরিচালিত মিয়ানমার ডিজিটাল নিউজ বিবৃতি প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়, ‘দাও অং সান সু চির স্বাস্থ্য ভালো আছে।’ বিবৃতিতে সু চির নামের আগে একটি সম্মানসূচক উপাধি ব্যবহার করে বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয়েছে।
কিম অ্যারিসের সাক্ষাৎকারটি প্রকাশের এক দিন পর এই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এতে সু চির শারীরিক অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।
এ বিষয়ে আরও জানতে জান্তা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।
মিয়ানমারে ২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর সু চিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন থেকে তিনি কারাগারে আছেন।
৮০ বছর বয়সী সু চি রাষ্ট্রদ্রোহ, ঘুষ কেলেঙ্কারি, ভোট জালিয়াতিসহ বিভিন্ন অভিযোগে ২৭ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো বলছে, সু চিকে রাজনৈতিকভাবে নির্মূল করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক এসব অভিযোগ আনা হয়েছে।