হংকংয়ে মৃতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা, নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে হংকংয়ের নেতাদের শোক

হংকংয়ের তাই পো এলাকার ওয়াং ফুক কোর্ট হাউজিং কমপ্লেক্সে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে শোক পালনের অংশ হিসেবে সরকারি অফিসগুলোয় হংকং ও চীনের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়ছবি: রয়টার্স

বিশাল আবাসিক ভবন কমপ্লেক্সে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে হংকংয়ের নেতারা আজ শনিবার একটি শোক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। প্রায় ৮০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১২৮ জন নিহত হয়েছেন। ঘটনার কয়েক দিন পরেও ২০০ জন নিখোঁজ থাকায় মৃতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে।

কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এ পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ওয়াং ফুক কোর্ট আবাসন কমপ্লেক্স সংস্কার কাজে সম্ভাব্য দুর্নীতি ও অনিরাপদ উপকরণ ব্যবহারের বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা।

গত বুধবার বিকেলে ওই আবাসন কমপ্লেক্সে আগুন লাগে এবং দ্রুত ৩২ তলাবিশিষ্ট আটটি ভবনের মধ্যে সাতটিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সংস্কারকাজের জন্য ভবনগুলো বাঁশের মাচা ও দাহ্য ফোম ইনসুলেশন দিয়ে মোড়ানো ছিল। আগুন লাগার পর সেখানে ফায়ার অ্যালার্মও ঠিকমতো কাজ করেনি বলে জানা গেছে।

চীনের মূল ভূখণ্ডের সীমান্তের কাছে তাই পো এলাকার ওয়াং ফুক কোর্ট কমপ্লেক্সে আনুষ্ঠানিক উদ্ধার অভিযান গতকাল শুক্রবার শেষ হলেও পুলিশ জানিয়েছে, চলমান তদন্তের অংশ হিসেবে পুড়ে যাওয়া ভবনগুলোতে তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে। আরও মরদেহ পাওয়া যেতে পারে।

হংকংয়ের নেতা জন লি ও অন্যান্য কর্মকর্তা আজ সকালে সরকারি অফিসগুলোর বাইরে তিন মিনিট নীরবতা পালন করেন এবং শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন। এ সময় অফিসগুলোতে হংকং ও চীনের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

নিরাপত্তাপ্রধান ট্যাং জানিয়েছেন, নিহত ১২৮ জনের মধ্যে মাত্র ৩৯ জনকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। জন লি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৩ কোটি ৯ লাখ ডলারের তহবিল ঘোষণা করেছেন এবং বিভিন্ন কোম্পানি ও স্বেচ্ছাসেবকেরা ত্রাণ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন।

