কিম জং-উনের মেয়ে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় সমাধিসৌধে

কিম জং-উনের মেয়ে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় সমাধিসৌধে
উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং–উনের মেয়ে কিম জু আয়ে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে দেশটির কুমসুসান সমাধিসৌধে গেছেন। সেখানে তিনি তাঁর মা–বাবার সঙ্গে দেশটির সাবেক নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আজ শুক্রবার উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে এ–সংক্রান্ত ছবি প্রকাশিত হয়েছে।
জু আয়েকে উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং–উনের সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে বলে মনে করা হয়। তিন বছর ধরে আয়েকে রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে বারবারই হাজির হতে দেখা গেছে। এতে বিশ্লেষকেরা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা মনে করছে, আয়ে ভবিষ্যতে দেশটির চতুর্থ প্রজন্মের নেতা হতে পারেন। ২০১০–এর দশকের শুরুর দিকে আয়ের জন্ম হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।
রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কেসিএনএ–তে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, ১ জানুয়ারির ওই সফরে স্ত্রী রি সোল জু ও দলের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা কিম জং–উনের সঙ্গে ছিলেন। কুমসুসান প্যালেস অব দ্য সানের মূল হলে কিম ও রি সোল জুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন জু আয়ে।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, কিম জু আয়ে নববর্ষ উদ্যাপন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। গত সেপ্টেম্বরে তিনি বাবার সঙ্গে প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে বিদেশ সফরে বেইজিং গিয়েছিলেন।
পারমাণবিক শক্তিধর দেশ কোরিয়ায় বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যকে জোরালোভাবে তুলে ধরার প্রতীকী বার্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও বার্ষিকীতে কিম জং–উন নিয়মিতভাবে কুমসুসান সমাধিসৌধে যান। সেখানে তিনি তাঁর দাদা ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাতা কিম ইল সুং এবং বাবা কিম জং ইলের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।