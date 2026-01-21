ইউরোপ

গ্রিনল্যান্ড দখলে অনড় ট্রাম্প, বললেন পিছু হটার সুযোগ নেই

বিবিসি
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পছবি: এএফপি

গ্রিনল্যান্ড দখলের পরিকল্পনা নিয়ে নিজের অবস্থানে এখনো অনড় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত থেকে ‘পিছু হটার আর কোনো সুযোগ নেই’ এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এটি ‘অপরিহার্য’।

হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করা হয়, গ্রিনল্যান্ড দখলে কত দূর যেতে রাজি আছেন। জবাবে তিনি বলেন, ‘সময় হলে আপনারা ঠিকই জানতে পারবেন।’ এমনকি দ্বীপটি দখলে সামরিক শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনাও নাকচ করে দেননি ট্রাম্প। এমন এক প্রশ্নে সরাসরি মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান তিনি।

সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে (ডব্লিউইএফ) ট্রাম্পের এই অনড় অবস্থানের কড়া সমালোচনা করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। মাখোঁ সতর্ক করে বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্বকে এক আইনকানুন–ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মার্ক কার্নি বলেছেন, অতীতের সেই চেনা বিশ্বব্যবস্থা আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

আজ বুধবার দাভোসে পৌঁছানোর কথা রয়েছে ট্রাম্পের। সেখানে গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে তাঁর একাধিক বৈঠক হবে।

অন্যদিকে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেন ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এ বিষয়ে কোনো আপস হবে না।

এদিকে গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে বিরোধিতার জেরে আটটি ইউরোপীয় দেশের ওপর আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। এর জবাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নও পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া বাণিজ্যচুক্তি স্থগিতের কথা ভাবছে।

ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের ফলে সামরিক জোট ন্যাটোর ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ট্রাম্প ন্যাটোর প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করলেও বিপদের সময় এই জোট যুক্তরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়াবে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

