কিয়েভে রাতজুড়ে রাশিয়ার হামলা, শিশুসহ নিহত ৩

রয়টার্স
ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে রুশ হামলার সময় ভূগর্ভস্থ পার্কিংয়ে আশ্রয় নেন স্থানীয় লোকজনছবি: রয়টার্স

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে গতকাল বুধবার রাতে রাশিয়া ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ইউক্রেনের কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। হামলায় এক শিশুসহ অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ১২ জন। শহরের বেশ কয়েকটি এলাকায় ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কিয়েভের সামরিক প্রশাসন জানিয়েছে, হামলায় নিহতের সংখ্যা তিন। কিয়েভের বিভিন্ন এলাকায় হামলা হয়েছে। কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিৎসকো বলেছেন, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুটি শিশু রয়েছে।

কর্মকর্তারা ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি বহুতল আবাসিক ভবনও রয়েছে।

অনলাইনে প্রকাশিত ছবিতে জ্বলতে থাকা ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ভবনের দৃশ্য দেখা গেছে। তবে রয়টার্স তাৎক্ষণিকভাবে এসব ছবির সত্যতা যাচাই করতে পারেনি।

কিয়েভের মেয়র বলেন, শহরের পূর্ব উপকণ্ঠে বহুতল দুটি আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

