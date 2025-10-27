ইউরোপ

ল্যুভরে অলংকার চুরির ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার

বিবিসি
চোরেরা ল্যুভর জাদুঘর থেকে যে আটটি অলংকার নিয়ে গেছে, তার মধ্যে রানি মেরি-লুইজের এ কণ্ঠহার ও কানের দুলের সেটও রয়েছেছবি: ল্যুভর জাদুঘর

প্যারিসের ল্যুভর জাদুঘর থেকে দামি অলংকার চুরির ঘটনায় দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফরাসি গণমাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে।

প্যারিসের প্রসিকিউটর কার্যালয় জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া এক ব্যক্তিকে শার্ল দ্য গল বিমানবন্দর থেকে আটক করা হয়। ওই ব্যক্তি বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

গত ১৯ অক্টোবর দিনের বেলায় চারজন ডাকাত বৈদ্যুতিক কাটার যন্ত্র ব্যবহার করে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দর্শনার্থী সমৃদ্ধ জাদুঘরটিতে প্রবেশ করে। তারা সেখান থেকে প্রায় ৮৮ মিলিয়ন ইউরো বা ১০২ মিলিয়ন ডলার মূল্যের গয়না নিয়ে যায়।

প্রসিকিউটর কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় ওই গ্রেপ্তার অভিযান চালানো হয়েছে। পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, সন্দেহভাজনদের একজন আলজেরিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, আরেকজন যাচ্ছিলেন মালিতে। পুলিশের বিশেষায়িত দল, তাঁদের সর্বোচ্চ ৯৬ ঘণ্টা পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে রাখতে পারবে।

রোববার ফরাসি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চুরির ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা ডিএনএ নমুনার সূত্র ধরেই এক সন্দেহভাজনের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ডাকাতেরা গ্লাভস ও জ্যাকেটসহ কিছু জিনিস ফেলে গিয়েছিল ।

ফ্রান্স সরকার ও জাদুঘরের কর্মকর্তারা বলেছেন, রোববার জাদুঘর খোলার কিছুক্ষণ পরই কয়েকজন অনুপ্রবেশকারী একটি জানালার ভেতর দিয়ে অ্যাপোলো গ্যালারিতে ঢোকেন। এ জন্য তাঁরা আসবাব তোলার একটি মই ব্যবহার করেন।

মাত্র চার মিনিটের মধ্যে চোরের দল জাদুঘরের ভেতরে প্রবেশ করে নেপোলিয়ন যুগের আটটি মূল্যবান রত্নালংকার নিয়ে মোটরসাইকেলে চড়ে পালিয়ে যায়।

