মস্কোতে আবারও বিস্ফোরণ, দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ নিহত ৩
রাশিয়ার মস্কোতে এক বিস্ফোরণে দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ এ তথ্য দিয়েছে।
রাশিয়ায় ইনভেস্টিগেটিভ কমিটির তথ্য বলছে, মস্কো নগরের ইয়েলেতস্কায়া স্ট্রিটে ট্রাফিক পুলিশের দুই কর্মকর্তা পুলিশের একটি গাড়ির কাছে এক ‘সন্দেহজনক ব্যক্তিকে’ দেখতে পান। তাঁরা ওই সন্দেহভাজনকে আটক করতে এগিয়ে গেলে একটি বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরিত হয়।
বিস্ফোরণে ওই দুই পুলিশ কর্মকর্তা মারা যান। এ ছাড়া কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজন ব্যক্তিও নিহত হন।
এর আগে গত সোমবার মস্কোয় গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনায় রাশিয়ার এক জ্যেষ্ঠ জেনারেল নিহত হয়েছিলেন। ওই স্থানের কাছাকাছি জায়গাতেই আজকের বিস্ফোরণটি হয়েছে।
গত সোমবার গাড়ির নিচে পুঁতে রাখা বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরিত হওয়ার পর লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফানিল সারভারভ নিহত হন।
রাশিয়ার ইনভেস্টিগেটিভ কমিটির মুখপাত্র সভেতলানা পেত্রেনকো টেলিগ্রামে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, মস্কোতে ‘ট্রাফিক পুলিশের কর্মকর্তাদের জীবননাশের চেষ্টা’ সংক্রান্ত একটি ফৌজদারি মামলার তদন্ত চলছে।