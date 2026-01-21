ইউরোপ

গ্রিনল্যান্ড দখলে বল প্রয়োগ করব না, তবে মালিকানা যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই থাকা উচিত: ট্রাম্প

এএফপি
দাভোস
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই থাকা উচিত। তবে ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত এই অঞ্চল দখলে নিতে বল প্রয়োগ করবেন না তিনি। আজ বুধবার সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে (ডব্লিউইএফ) তিনি এ কথা বলেন।

বিশ্বনেতাদের উদ্দেশে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি যদি অতিরিক্ত শক্তি ও বল প্রয়োগের সিদ্ধান্ত না নিই, তাহলে সম্ভবত আমরা কিছুই পাব না। সত্যি বলতে, বল প্রয়োগের চেষ্টা করলে কেউ আমাদের ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু আমি তা করব না, ঠিক আছে। এখন সবাই বলছে, ভালো। এটা সম্ভবত আমার দেওয়া সবচেয়ে বড় বিবৃতি, কারণ মানুষ ভেবেছিল, আমি বল প্রয়োগ করব।’

গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে বিরোধিতার জেরে আটটি ইউরোপীয় দেশের ওপর আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। এর জবাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নও (ইইউ) পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া বাণিজ্যচুক্তি স্থগিত করার কথা ভাবছে।

ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের ফলে সামরিক জোট ন্যাটোর ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ট্রাম্প ন্যাটোর প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করলেও বিপদের সময় এই জোট যুক্তরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়াবে কি না, তা নিয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন।

