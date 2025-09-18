ট্রাম্প দেশে ফেরার পর ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে ব্রিটেন: দ্য টাইমসের প্রতিবেদন
যুক্তরাজ্য সফররত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশে ফিরলে সপ্তাহান্তে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেবে ব্রিটেন। তবে ট্রাম্প এ সিদ্ধান্তের বিরোধী।
ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টাইমসের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
রয়টার্সের বরাতে জানা গেছে, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার জুলাই মাসে সতর্ক করেছিলেন যে যদি ইসরায়েল গাজার মানুষের দুর্দশা কমানোর পদক্ষেপ না নেয় এবং প্রায় দুই বছর ধরে সেখানে চালিয়ে আসা হামলা বন্ধে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছাতে না পারে, তবে ব্রিটেন ওই পদক্ষেপ নেবে।
দ্য টাইমস তাদের সূত্র উল্লেখ না করে জানিয়েছে, ট্রাম্প তাঁর সফর শেষ করে আজ দেশে ফিরবেন। তাঁর দেশে ফেরার পর ব্রিটেন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবে। এ বিষয়ে রয়টার্স মন্তব্য করার অনুরোধ জানালেও ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।