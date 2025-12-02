সামরিক কমান্ড পোস্ট পরিদর্শনে গিয়ে পোকরোভস্ক বিজয়ের খবর পেলেন পুতিন

সামরিক কমান্ড পোস্ট পরিদর্শনে গিয়ে পোকরোভস্ক বিজয়ের খবর পেলেন পুতিন
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন রোববার দেশটির একটি সামরিক কমান্ড পোস্ট পরিদর্শন করেছেন। এ সময় শীর্ষ কমান্ডারদের কাছ থেকে রুশ বাহিনীর পোকরোভস্ক ও ভোভচানস্ক শহর দখলের খবর শোনেন তিনি। সোমবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এ কথা জানিয়েছেন।
পেসকভকে উদ্ধৃত করে রুশ রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা তাস জানায়, ‘রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ ভ্যালেরি গেরাসিমভ দোনেৎস্ক অঞ্চলের পোকরোভস্ক (রাশিয়ায় ক্রাসনোয়াারমিস্ক নামে পরিচিত) আর খারকিভ অঞ্চলের ভোভচানস্ক শহর মুক্ত করার এবং অন্য সেক্টরগুলোতে সেনাদের অন্যান্য আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের ফলাফল সম্পর্কে সর্বাধিনায়ককে (প্রেসিডেন্ট পুতিন) রিপোর্ট করেছেন।’
ইউক্রেনের কর্মকর্তারা অবশ্য এই দুটি শহরের কোনোটিই রুশদের হাতে চলে যাওয়ার কথা স্বীকার করেননি।
পোকরোভস্ক শহর দখল করা ছিল মস্কোর একটি কৌশলগত লক্ষ্য। পোকরোভস্ক বড় কোনো শহর নয়। তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ সড়ক ও রেলপথের ওপর অবস্থিত, যা এই অঞ্চলের অন্যান্য সামরিক ঘাঁটির সঙ্গে সংযুক্ত। যুদ্ধ শুরুর আগে পোকরোভস্কে প্রায় ৬০ হাজার মানুষ বসবাস করতেন।
এদিকে পোকরোভস্ক দখলের ফলে রুশ সামরিক বাহিনী ইউক্রেনে তাদের আক্রমণাত্মক অভিযানে আরও এগিয়ে নিতে পারবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রেসিডেন্ট পুতিন। তিনি বলেন, ‘এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। আমরা সবাই বুঝি এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এটি (ইউক্রেনে) আমাদের বিশেষ সামরিক অভিযানের শুরুর দিকে ঠিক করা কাজগুলোর সমাধানে সামনে এগিয়ে যাওয়াটা নিশ্চিত করবে।’
রাশিয়া ইউক্রেনে তাদের সাড়ে তিন বছরেরও বেশি পুরোনো আক্রমণকে একটি ‘বিশেষ সামরিক অভিযান’ হিসেবে উল্লেখ করে থাকে।
পুতিন আরও বলেন, ‘রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে এবং অভিযানের কাজগুলো চালিয়ে যাচ্ছে। রুশ বাহিনী কার্যত সব দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।’