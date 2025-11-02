ইউরোপ

যুক্তরাজ্যে ট্রেনে ছুরিকাঘাতে আহত ৯, দুই সন্দেহভাজন আটক

রয়টার্স
যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ শহরের কাছে গতকাল শনিবার হামলার পর ঘটনাস্থলে পুলিশের সতর্ক অবস্থানছবি: রয়টার্স

যুক্তরাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় শহর কেমব্রিজের কাছে গতকাল শনিবার একটি ট্রেনে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় অন্তত ৯ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে ২ সন্দেহভাজনকে আটক করেছে পুলিশ। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ঘটনাটিকে ‘ভয়াবহ ও গভীর উদ্বেগের’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ব্রিটিশ পরিবহন পুলিশ জানিয়েছে, এ হামলার তদন্তে সন্ত্রাসবিরোধী ইউনিট সহায়তা করছে। পুরো ঘটনার পটভূমি ও উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ব্রিটিশ পরিবহন পুলিশের চিফ সুপারিনটেনডেন্ট ক্রিস কেসি বলেন, ‘আমরা ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে জরুরি তদন্ত চালাচ্ছি। এখনই কিছু অনুমান বা মন্তব্য করা ঠিক হবে না।’

কেমব্রিজশায়ার কাউন্টির পুলিশ জানায়, গতকাল স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩৯ মিনিটে তারা খবর পায় উত্তর ইংল্যান্ডের ডনকাস্টার থেকে লন্ডনের কিংস ক্রসগামী ট্রেনে একাধিক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে।

পুলিশ বলেছে, তাদের সশস্ত্র সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রেনটি থামান এবং দুজনকে আটক করেন। তবে তাঁদের সম্পর্কে এখনো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

