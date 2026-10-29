ইলন মাস্কের প্রশংসায় কেন পঞ্চমুখ পুতিন

ইলন মাস্কের প্রশংসায় কেন পঞ্চমুখ পুতিন
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ইলন মাস্ক একজন ‘সত্যিকারের প্রতিভাবান’। স্যাটেলাইট প্রযুক্তি নিয়ে মাস্কের সঙ্গে তাঁর ‘ঘনিষ্ঠ’ যোগাযোগ রয়েছে বলেও জানান তিনি।
গতকাল বুধবার মস্কোয় রাশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের সময় পুতিন এ কথাগুলো বলেন। সম্মেলনে তিনি রাশিয়ার নিজস্ব স্যাটেলাইট ইন্টারনেট প্রকল্প ‘রাসভেত’ নিয়েও কথা বলেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মানুষকে ইন্টারনেট সেবা দেওয়া হয়।
সম্মেলনে মাস্ক সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেন, ‘তিনি একজন প্রতিভাবান, সত্যিকারের প্রতিভাবান। মাস্কসহ আমাদের মার্কিন অংশীদারদের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছি।’
পুতিন আরও বলেন, ‘রাসভেত ও স্টারলিংকের স্যাটেলাইটগুলো যাতে কক্ষপথে একে অপরের কাজে বিঘ্ন না ঘটায়, সে জন্য মাস্কের সঙ্গে রাশিয়ার যোগাযোগ রাখা গুরুত্বপূর্ণ।’ তিনি বলেন, ‘আমরা এবং আমাদের মার্কিন অংশীদারেরা—উভয় পক্ষ এ যোগাযোগকে গুরুত্ব দিই। রাজনৈতিক নানা প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও আমরা এ নিয়ে জোরালোভাবে কাজ করে যাচ্ছি।’
এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধ জানিয়ে স্টারলিংকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বিবিসি। কিন্তু সাড়া পাওয়া যায়নি। স্টারলিংক মাস্কের প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের অংশ।
স্টারলিংক জানিয়েছে, তারা এখন পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে। অন্যদিকে অনলাইনে স্যাটেলাইটের গতিবিধি পর্যবেক্ষণকারী ওয়েবসাইটগুলোর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে কক্ষপথে রাসভেতের স্যাটেলাইট রয়েছে মাত্র কয়েক ডজন।
স্টারলিংক জানিয়েছে, তারা এখন পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে। অন্যদিকে অনলাইনে স্যাটেলাইটের গতিবিধি পর্যবেক্ষণকারী ওয়েবসাইটগুলোর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে কক্ষপথে রাসভেতের স্যাটেলাইট রয়েছে মাত্র কয়েক ডজন।
রাশিয়ার দূতাবাস গতকাল বলেছে, রাসভেত হলো ‘স্টারলিংকের রুশ বিকল্প’। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ‘এ খাতে রাশিয়া শুধু প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছে’। দূতাবাস আরও বলেছে, ‘মহাকাশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখেছে রাশিয়া। এর মধ্যে ইলন মাস্কের সঙ্গেও যোগাযোগ রয়েছে।’
তিনি একজন প্রতিভাবান, সত্যিকারের প্রতিভাবান। মাস্কসহ আমাদের মার্কিন অংশীদারদের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছি।
ইউক্রেনে পুতিনের সর্বাত্মক হামলা শুরুর পাঁচ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এদিকে যুদ্ধের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে রাসভেত ও স্টারলিংক নিয়ে এসব মন্তব্য করলেন পুতিন।
রুশ বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে ইউক্রেনের প্রচেষ্টায় স্টারলিংকের ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে গত সপ্তাহে দেশটির সামরিক বাহিনী হঠাৎ করেই স্টারলিংকের সংযোগে সমস্যায় পড়ার কথা জানায়। মাস্ক স্বীকার করেছেন, স্পেসএক্স ইচ্ছা করেই এমনটি করেছিল।
চলতি মাসের শুরুর দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, জ্বালানির দাম কমাতে রাশিয়া থেকে ডিজেল আমদানির জন্য তিনি একটি চুক্তি করেছেন। ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে।
এরপর রাশিয়ার ওপর আরোপিত কিছু নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও ট্রাম্প সেগুলো শিথিল করেন। এর কিছুদিন পর রুশ হেফাজত থেকে এক মার্কিন নাগরিককে মুক্তি দেওয়া হয়। এ সময় মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফ পুতিনকে ‘মানবিক’ বলে উল্লেখ করেন।
মাস্কের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়, তাঁর শৈশব সেখানেই কেটেছে। পরে কানাডায় অভিবাসী হন এবং এরপর যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।
টেসলা, স্পেসএক্স, স্টারলিংকসহ মাস্কের সব ব্যবসার ভিত্তি যুক্তরাষ্ট্রে। এসব প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ কার্যক্রম ক্যালিফোর্নিয়া ও টেক্সাস থেকে পরিচালিত হয়।
এ ধনকুবের বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ারও। তিনি ট্রাম্প এবং অন্য রিপাবলিকান মার্কিন রাজনীতিকদের অন্যতম বড় রাজনৈতিক মিত্র ও অর্থদাতা।