হামলায় ব্যবহৃত রুশ ক্ষেপণাস্ত্র–ড্রোনে পশ্চিমা কোম্পানির যন্ত্রাংশ, অভিযোগ জেলেনস্কির

হামলায় ব্যবহৃত রুশ ক্ষেপণাস্ত্র–ড্রোনে পশ্চিমা কোম্পানির যন্ত্রাংশ, অভিযোগ জেলেনস্কির
ইউক্রেনের বিরুদ্ধে হামলায় ব্যবহার হওয়া রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনে বিভিন্ন পশ্চিমা কোম্পানির যন্ত্রাংশ থাকার অভিযোগ তুলেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সোমবার দেওয়া এক পোস্টে জেলেনস্কি লেখেন, গত দুই রাতে ইউক্রেনের ওপর চালানো রাশিয়ার হামলাগুলোয় ব্যবহার হওয়া শত শত অস্ত্রের মধ্যে পশ্চিমা কোম্পানিগুলোয় উত্পাদিত কয়েক হাজার উপাদান রয়েছে।
এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, নেদারল্যান্ডস, তাইওয়ান ও চীনের কোম্পানি রয়েছে বলেও পোস্টে লেখেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট।
জেলেনস্কি আরও লেখেন, রাশিয়ার নিক্ষেপ করা ড্রোনগুলোয় বিদেশি কোম্পানির উৎপাদিত প্রায় ১ লাখ ৬৮৮টি যন্ত্রাংশ পাওয়া গেছে। একইভাবে ইসকান্দার ক্ষেপণাস্ত্রে প্রায় ১ হাজার ৫০০টি, কিনঞ্জাল ক্ষেপণাস্ত্রে ১৯২টি এবং কালিব্রাস ক্ষেপণাস্ত্রে ৪০৫টি বিদেশি কোম্পানির যন্ত্রাংশ ছিল।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে সর্বাত্মক হামলা শুরু করে রাশিয়া। এর পর থেকে দুই দেশের প্রাণঘাতী যুদ্ধ চলছে। চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনের পক্ষে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা সংগ্রহে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। এমন পরিস্থিতিতে রুশ যুদ্ধাস্ত্রে দেশ দুটির কোম্পানিতে উৎপাদিত যন্ত্রাংশ থাকার বিষয়ে জেলেনস্কির অভিযোগ বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।
জেলেনস্কি বলেন, রাশিয়া এবং চলমান যুদ্ধে দেশটিকে সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইউক্রেন।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জানান, ইউক্রেনে হামলায় ব্যবহৃত রুশ যুদ্ধাস্ত্রের বিদেশি যন্ত্রাংশের বিষয়ে প্রতিটি কোম্পানি এবং পণ্যের খুঁটিনাটি তথ্য ইউক্রেনের অংশীদারদের জানানো হয়েছে।