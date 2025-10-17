ইউরোপ

পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে টিকে গেলেন ফরাসি প্রধানমন্ত্রী

ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিয়ান লেকর্নুছবি: রয়টার্স ফাইল ছবি

ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিয়ান লেকর্নু গতকাল বৃহস্পতিবার দেশটির পার্লামেন্টে হওয়া দুটি অনাস্থা ভোটে টিকে গেছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর নেওয়া বিতর্কিত পেনশন সংস্কার উদ্যোগ স্থগিত রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সোশ্যালিস্ট পার্টির কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছেন।

লেকর্নুর বিরুদ্ধে কট্টর বামপন্থী দল ফ্রান্স আনবোড ও উগ্র ডানপন্থী ন্যাশনাল র‍্যালি (আরএন) আলাদা করে পার্লামেন্টে দুটি অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল। এ দুই প্রস্তাবের বিষয়ে গতকাল ভোটাভুটি হয়। ফ্রান্স আনবোড মাত্র ২৭১ ও ন্যাশনাল র‍্যালি মাত্র ১৪৪ ভোট পেয়েছে, যা লেকর্নুর সদ্য গঠিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভোটের চেয়ে কম। লেকর্নুকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ২৮৯ ভোট প্রয়োজন ছিল।

লেকর্নু পেনশন সংস্কার কর্মসূচি ২০২৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যন্ত স্থগিত রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন। আর এটাই পার্লামেন্টে সোশ্যালিস্টদের মত পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছে এবং গভীরভাবে বিভক্ত পার্লামেন্টে তোলা অনাস্থা ভোটে লেকর্নু টিকে গেছেন।

পার্লামেন্টে বিভিন্ন দলের ২৬৫ জন আইনপ্রণেতা আগেই বলেছিলেন, তাঁরা লেকর্নুকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ভোট দেবেন।

লেকর্নু যদি অনাস্থা ভোটে হেরে যেতেন, তবে তাঁকে এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদকে সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করতে হতো। তখন আগাম নির্বাচনের ডাক দেওয়ার জন্য মাখোঁর ওপর বড় ধরনের চাপ তৈরি হতো এবং ফ্রান্স গভীর সংকটে পড়ে যেতো।

তবে বৃহস্পতিবারের ভোটের ফলাফলের পরও লেকর্নুর জন্য চ্যালেঞ্জ থেকে যাচ্ছে। ২০২৬ সালের জন্য বাজেট পাস করার বিষয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে পার্লামেন্টে আলোচনা হবে। সে সময় যেকোনো মুহূর্তে তিনি উৎখাত হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন।

