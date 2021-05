ভারতে এখন ‘ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের’ ওষুধের সংকট

Urgently required:

Amphotericin B

Patient name: RavindraNaidu

Age: 62 yrs

Location: Tirupati

Hosptial: Amara

Contact: Shyam

9949954433



Please help@JSPSriram @charan_tweetz @6eChaithu @kiranbs45 @HiHyderabad @gopal_karneedi pic.twitter.com/k68Qjk5pcO