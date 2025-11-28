ভারত

২০১৪ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের পেছনে ছিল সিআইএ ও মোসাদ: দাবি দলীয় নেতার

তথ্যসূত্র:
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস
কংগ্রেস নেতা কুমার কেতকরছবি: এক্স থেকে নেওয়া

২০১৪ সালের ভারতের লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী দল কংগ্রেসের বড় পরাজয়ের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) ও ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের হাত ছিল। এমন দাবি করেছেন দলটির নেতা এবং সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) কুমার কেতকার। গত বুধবার মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের সদর দপ্তর তিলক ভবনে সংবিধান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ দাবি করেন।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বড় ধাক্কা খেয়েছিল কংগ্রেস। ওই নির্বাচনে দলটি মাত্র ৪৪টি আসন পেয়েছিল। এমনকি তারা প্রধান বিরোধী দল হওয়ার যোগ্যতাও হারিয়েছিল।

কুমার কেতকার বলেন, ‘কংগ্রেসের আসন কীভাবে ২০৬টি থেকে ৪৪টিতে নামতে পারে? আমি তখনো এটা বিশ্বাস করিনি, এখনো করি না। শুধু জনমতের প্রতিফলনেই এমন হয়নি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কি অসন্তোষ ও ক্ষোভ ছিল? হ্যাঁ, ছিল। মনমোহন সিং সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। কিন্তু আসনসংখ্যা ২০৬টি থেকে সরাসরি ৪৪টিতে নামার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।’

কংগ্রেসের এই নেতা আরও বলেন, কিছু সংস্থা বুঝে গিয়েছিল যে কংগ্রেসের আসন ২০৬টি থেকে না কমলে তারা নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারবে না। এসব সংস্থার মধ্যে একটি ছিল সিআইএ, আরেকটি মোসাদ। এসব সংস্থা অনুমান করেছিল—কংগ্রেস বা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার আবার ক্ষমতায় এলে তারা নিজেদের সামরিক-শিল্পনীতি এগিয়ে নিতে পারবে না।

কুমার কেতকারের দাবি, ‘এই পুরো পরিকল্পনাটি তৈরি করে মোসাদ। আমাদের মোসাদকে অবমূল্যায়ন কিংবা অতিমূল্যায়ন করা উচিত নয়। তবে বুঝতে হবে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্থা। মোসাদ নির্বাচন এবং প্রতিটি আসন নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করেছে। সিআইএ ও মোসাদের কাছে ভারতের প্রতিটি আসনের অত্যন্ত সূক্ষ্ম তথ্য ছিল।’

এর আগে কেতকার বলেছিলেন, কংগ্রেসের আসন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে দলটি ২০১৪ সালের নির্বাচনে ২৫০টির বেশি আসন পেত। তিনি বলেন, ‘২০০৪ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ১৪৫টি আসন পেয়েছিল, আর ২০০৯‍ সালের লোকসভা নির্বাচনে ২০৬টি। একই ধারা বজায় থাকলে ২০১৪ সালে কংগ্রেস ২৫০টির বেশি আসন পেয়ে ক্ষমতায় ফিরতে পারত।

কুমার কেতকারের দাবি, কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় আসতে পারে, এমন সম্ভাবনা তৈরি হওয়ার পরই আসল খেলা শুরু হয়। ২০১৪ সালে কংগ্রেসের আসন যাতে না বৃদ্ধি পায়, সে জন্য চেষ্টা চালানো হয়।

