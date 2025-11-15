কাশ্মীরের নওগাম থানায় বিস্ফোরণ নিছক দুর্ঘটনা: পুলিশ

কাশ্মীরের নওগাম থানায় বিস্ফোরণ নিছক দুর্ঘটনা: পুলিশ
ভারত–নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের নওগাম থানায় বিস্ফোরণের ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিচালক নলিন প্রভাত। আজ শনিবার সকালে তিনি বলেন, থানায় জব্দ করে রাখা বিস্ফোরক পদার্থের কারণে এ ঘটনা ঘটেছে।
দিল্লির লালকেল্লায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া গাড়ি বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের কাছ থেকে জব্দ করা বিস্ফোরক নওগাম থানায় সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছিল।
ওই বিস্ফোরক ভান্ডারে গত শুক্রবার গভীর রাতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। এতে অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেন পুলিশ মহাপরিচালক নলিন প্রভাত। তিনি বলেন, ‘নওগাম থানার ২০২৫ সালের ১৬২ নম্বর এফআইআরের তদন্তকালে ৯ ও ১০ নভেম্বর দিল্লির ফরিদাবাদ থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও রাসায়নিক পদার্থ জব্দ করা হয়।’
নলিন প্রভাত আরও বলেন, জব্দ করা বিস্ফোরক পদার্থ থানার খোলা জায়গায় রাখা হয়েছিল। নির্ধারিত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এগুলোর নমুনা ফরেনসিক ও রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠানোর কথা ছিল। বিস্ফোরকের পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ায় দুই দিন ধরে এ প্রক্রিয়া চলছিল।
নলিন প্রভাত বলেন, জব্দ করা পদার্থের ‘অস্থিতিশীল এবং সংবেদনশীল প্রকৃতি’ বিস্ফোরণের মূল কারণ। ফরেনসিক দল নমুনা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়ার কাজটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করছিলেন। এরপরও দুর্ভাগ্যবশত বিস্ফোরণ ঘটেছে, দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়।
পুলিশপ্রধান স্পষ্ট করে বলেছেন, এই ঘটনার কারণ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার দরকার নেই। বিস্ফোরণের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
বিস্ফোরণে রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থার ১ সদস্য, ফরেনসিক দলের ৩ কর্মী, অপরাধস্থলের ছবি তোলায় নিযুক্ত ২ আলোকচিত্রী, ২ রাজস্ব কর্মকর্তা ও ১ দর্জি নিহত হয়েছেন।
এ ছাড়া ২৭ পুলিশ সদস্য, ২ রাজস্ব কর্মকর্তা এবং আশপাশের এলাকায় ৩ জন সাধারণ মানুষ আহত হয়েছেন।
প্রভাত জানান, আহত ব্যক্তিদের দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং চিকিৎসা চলছে। থানা ভবন ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশের ভবনগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।