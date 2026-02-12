ফ্রান্সের কাছ থেকে ১১৪টি রাফাল কেনার প্রস্তাবে ভারতের অনুমোদন
ফ্রান্সের উড়োজাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান দাসো এভিয়েশনের কাছ থেকে ১১৪টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার একটি প্রাথমিক প্রস্তাবে আজ বৃহস্পতিবার অনুমোদন দিয়েছে ভারতের ‘ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল’।
ভারতের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো এ তথ্য প্রকাশ করে বলেছে, প্রস্তাবিত চুক্তির মূল্য ধরা হয়েছে ৩ দশমিক ২৫ ট্রিলিয়ন রুপি (২৮ হাজার ৪০ কোটি ডলার)।
ভারতের বিমানবাহিনীর ফাইটার স্কোয়াড্রনের সংখ্যা গত কয়েক মাসে কমে ২৯-এ নেমে এসেছে; যা অনুমোদিত সংখ্যা ৪২-এর তুলনায় বেশ কম।
এদিকে ভারতের বিমানবাহিনীর সর্বোচ্চ ব্যবহৃত যুদ্ধবিমান মিগ–২১ গত সেপ্টেম্বরে অবসরে গেছে। আগামী কয়েক বছরে তাদের মিগ-২৯ এর কিছু প্রাথমিক সংস্করণ, অ্যাংলো-ফরাসি জাগুয়ার ও ফরাসি মিরাজ–২০০০ যুদ্ধবিমানও ধাপে ধাপে অবসরের পথে রয়েছে।
দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের সশস্ত্র বাহিনী আমদানিনির্ভর। ভারত বিভিন্ন দেশ থেকে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম আমদানি করে। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার কয়েক বছর ধরে দেশেই সামরিক সরঞ্জামের উৎপাদন বাড়াতে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে।
ভারত সোভিয়েত যুগের মিগ–২১ এর বিকল্প হিসেবে সম্প্রতি বিমানবাহিনীতে দেশে তৈরি তেজস যুদ্ধবিমান যুক্ত করেছে।
হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকসের কাছে দেশীয় বাজারে উন্নত এমকে-১ সংস্করণের প্রায় ১৮০টি উড়োজাহাজের অর্ডার আছে। তবে জিই অ্যারোস্পেসের ইঞ্জিন সরবরাহ ব্যবস্থায় সমস্যার কারণে এখনো সরবরাহ শুরু করা যায়নি।
আজ অনুমোদিত প্রস্তাবটি ফ্রান্স ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং প্রযুক্তিগত চুক্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পথ খুলে দিয়েছে।