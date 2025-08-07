চলতি বছরের শেষ দিকে ভারত সফরে যেতে পারেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চলতি বছরের শেষের দিকে ভারত সফর করতে পারেন। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের বরাত দিয়ে রুশ বার্তা সংস্থা ইন্টারফ্যাক্স এ তথ্য জানিয়েছে। দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক জোরদার নিয়ে আলোচনা করতে দোভাল বর্তমানে মস্কোতে অবস্থান করছেন।
আজ বৃহস্পতিবার মস্কোতে রাশিয়ার নিরাপত্তা কাউন্সিলের সচিব সের্গেই শোইগুর সঙ্গে বৈঠকে অজিত দোভাল এ কথা বলেন। এ সময় দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদারে গুরুত্বারোপ করা হয়।
২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পর প্রথমবারের মতো ভারত সফর করতে যাচ্ছেন পুতিন। গত বছর পুতিনের সঙ্গে দুই দফা বৈঠক করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রথম বৈঠক হয় জুলাই মাসে। মস্কোতে অনুষ্ঠিত ২২তম ভারত-রাশিয়া সম্মেলনে মোদি যোগ দিতে গেলে দুই নেতার মধ্যে বৈঠক হয়।
ওই সফরে রাশিয়ার সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয় মোদিকে। ভারত-রাশিয়ার সম্পর্ক জোরদারে ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। গত বছরের অক্টোবরে ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে রাশিয়ার কাজান শহরে যান মোদি। ওই সফরে দ্বিতীয় দফায় পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।
রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি তেল কেনার জেরে গতকাল বুধবার ‘জরিমানা’ হিসেবে ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
এর আগে গত মাসে ভারতীয় পণ্য আমদানির ওপর ২৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করেন ট্রাম্প। সব মিলিয়ে ভারতের নতুন শুল্কহার ৫০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ নিয়ে নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটনের সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে। এরপর দিন পুতিনের ভারত সফরের ঘোষণা এল।