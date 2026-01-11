সিরিয়ার আলেপ্পো ছেড়ে গেলেন কুর্দি যোদ্ধারা

সিরিয়ার আলেপ্পো ছেড়ে গেলেন কুর্দি যোদ্ধারা
সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় শহর আলেপ্পোয় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা দুটি এলাকা থেকে যোদ্ধাদের সরিয়ে নিতে রাজি হয়েছে কুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (এসডিএফ)। শহরটিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় তারা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ রোববার এক বিবৃতিতে এসডিএফ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
বিবৃতিতে এসডিএফ বলেছে, ‘একটি সমঝোতার মাধ্যমে আমরা যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছেছি। ফলে আলেপ্পোর আশরাফিয়া ও শেখ মাকসুদ এলাকায় গত কয়েক দিনের সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ উদ্ধার, আহত ও আটকা পড়া বেসামরিক নাগরিক এবং কুর্দি যোদ্ধাদের উত্তর ও পূর্ব সিরিয়ায় সরিয়ে নেওয়ার পথ সুগম হয়েছে।’
সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সানা জানিয়েছে, যোদ্ধাদের নিয়ে বাসের শেষ বহরটি ইতিমধ্যে শেখ মাকসুদ এলাকা ছেড়েছে। বাসগুলো উত্তর-পূর্ব সিরিয়ার দিকে যাচ্ছে।
গত কয়েক দিনে আলেপ্পোর এ এলাকাগুলোতে কুর্দি যোদ্ধাদের সঙ্গে অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীর তীব্র সংঘর্ষের খবর পাওয়া গিয়েছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মানবিক কারণে ও দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত এড়াতে কুর্দি যোদ্ধাদের সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।