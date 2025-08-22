‘গ্রহণযোগ্য শর্তে’ গাজা যুদ্ধ শেষ করতে আলোচনা শুরুর নির্দেশ নেতানিয়াহুর

‘গ্রহণযোগ্য শর্তে’ গাজা যুদ্ধ শেষ করতে আলোচনা শুরুর নির্দেশ নেতানিয়াহুর
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, অবশিষ্ট সব জিম্মিকে মুক্ত ও তেল আবিবের কাছে গ্রহণযোগ্য শর্তে গাজা যুদ্ধ শেষ করতে তিনি আলোচনা শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ইসরায়েলি সেনাদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে নেতানিয়াহু এ কথা বলেন। এ সময় তিনি আরও বলেন, তাঁর মন্ত্রিসভা গাজা সিটিতে ব্যাপক হামলার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। যদিও দেশ-বিদেশে এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা ও বিরোধিতা চলছে।
এদিকে গত সোমবার কাতার ও মিসরের মধ্যস্থতায় তৈরি করা একটি যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। প্রস্তাব অনুযায়ী, এ যুদ্ধবিরতি ৬০ দিনের জন্য কার্যকর হবে। কাতার জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতির আওতায় গাজায় থাকা অর্ধেকসংখ্যক জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হবে।
এ প্রস্তাব নিয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খুলেছেন নেতানিয়াহু। বলেছেন, যুদ্ধবিরতির এমন প্রস্তাব তিনি মানবেন না।
ইসরায়েলি গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, জিম্মি মুক্তি ও যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার নতুন স্থান নির্ধারণ হলে সেখানে আলোচক দল পাঠাবে তেল আবিব।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজায় এ পর্যন্ত অন্তত ৬২ হাজার ১৯২ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো হতাহত মানুষের সংখ্যার তথ্যের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের তথ্যকেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হিসেবে মানছে।
গতকাল রাতে ইসরায়েলের ‘গাজা ডিভিশন’–এর সদর দপ্তরে সফরকালে এক ভিডিও বক্তব্যে নেতানিয়াহু বলেন, সব জিম্মি মুক্ত করতে অবিলম্বে আলোচনা শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।
নেতানিয়াহু বলেন, ‘গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নিতে ও হামাসকে পরাজিত করতে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) পরিকল্পনা অনুমোদন করার জন্য আমি এখানে এসেছি। হামাসকে পরাজিত ও সব জিম্মিকে মুক্ত করা—এ দুই বিষয় একসঙ্গে চলবে।’
অন্যদিকে চলতি সপ্তাহে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা স্পষ্ট করে বলেছেন, প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতিতে শুধু অর্ধেক জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়টি তাঁরা সমর্থন করছেন না।
রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বুধবার হামাস অভিযোগ করে, মধ্যস্থতাকারীদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করছেন নেতানিয়াহু। একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাও তৈরি করছেন তিনি।
এর আগে গত শনিবার নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে জানানো হয়, ইসরায়েল শুধু সেই চুক্তিতে রাজি হবে; যেখানে সব জিম্মি একসঙ্গে মুক্তি পাবেন। যুদ্ধ শেষ করার শর্তগুলোর মধ্যে থাকবে হামাসকে নিরস্ত্র করা, গাজার সামরিকীকরণের অবসান, উপত্যকার চারপাশে ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং হামাস ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের বাইরে সেখানে একটি প্রশাসন গঠন।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলায় প্রায় ১ হাজার ২০০ মানুষ নিহত হন ও ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়। এর জবাবে সেদিন থেকেই গাজায় তাণ্ডব শুরু করেছে ইসরায়েল।
