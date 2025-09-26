ফিলিস্তিনিদের ওপর নজরদারিতে মাইক্রোসফটের প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমতি হারাল ইসরায়েল

ফিলিস্তিনিদের ওপর নজরদারিতে মাইক্রোসফটের প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমতি হারাল ইসরায়েল
ইসরায়েলের সেনাবাহিনীকে নিজেদের প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমতি বাতিল করেছে প্রযুক্তি জায়ান্ট মাইক্রোসফট। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা গাজা ও পশ্চিম তীরে প্রতিদিন লাখো ফিলিস্তিনির ফোন কলের তথ্য সংগ্রহ করত। বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এ কথা জানিয়েছে।
সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সূত্রের বরাতে গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সপ্তাহের শেষের দিকে মাইক্রোসফট ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের জানিয়েছে, তাদের সেনাবাহিনীর অভিজাত গোয়েন্দা সংস্থা ‘ইউনিট ৮২০০’ কোম্পানির শর্ত লঙ্ঘন করেছে। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী মাইক্রোসফটের ‘আজুর’ ক্লাউড কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্মে নজরদারির বিশাল ডেটা সংরক্ষণ করেছিল।
ইউনিট ৮২০০ কর্তৃক মাইক্রোসফটের আজুর প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার নিয়ে গত মাসে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল গার্ডিয়ান। এই প্রতিবেদনের জেরেই ইসরায়েল সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থাটির কিছু প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমতি বাতিল করল মাইক্রোসফট।
ব্যাপক নজরদারির কর্মসূচি পরিচালনা করতে আজুর ব্যবহার করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী কীভাবে ফিলিস্তিনিদের যোগাযোগের বিশাল তথ্যভান্ডার সংরক্ষণ ও ব্যবহার করছিল, তা গার্ডিয়ানে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছিল।
ইসরায়েল-ফিলিস্তিনি মালিকানাধীন সাময়িকী ‘প্লাস৯৭২’ এবং হিব্রু ভাষার সংবাদমাধ্যম ‘লোকাল কল’ এর সঙ্গে যৌথভাবে তদন্তটি পরিচালনা করেছিল গার্ডিয়ান। মাইক্রোসফট ও ইউনিট ৮২০০ কীভাবে স্পর্শকাতর গোয়েন্দা তথ্যের বিশাল ভান্ডার আজুরে স্থানান্তরের পরিকল্পনা করেছিল, তা গার্ডিয়ানের যৌথ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল।
২০২১ সালে মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সত্য নাদেলা এবং ইউনিট ৮২০০-এর তৎকালীন কমান্ডার ইয়োসি সারিয়েলের বৈঠকের পর প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল।
গার্ডিয়ানে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানের বাইরের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেয় মাইক্রোসফট। ইউনিট ৮২০০-এর সঙ্গে সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে এই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্ত ফলাফলের ভিত্তিতে কিছু ক্লাউড স্টোরেজ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সেবা বাতিল করেছে মাইক্রোসফট।
আজুরের অসীম তথ্যসংরক্ষণ ও কম্পিউটিং সুবিধা ব্যবহার করে ব্যাপকতর নতুন নজরদারি ব্যবস্থা তৈরি করেছে ইউনিট ৮২০০। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসরায়েলের কর্মকর্তারা ফিলিস্তিনের পুরো জনগোষ্ঠীর মুঠোফোন কলের তথ্য সংগ্রহ করত। এসব কল তারা পুনরায় চালিয়ে দেখত ও বিশ্লেষণ করত।
মাইক্রোসফট ও ইউনিট ৮২০০-এর প্রকল্পটি ছিল ব্যাপক বিস্তৃত। ইউনিট ৮২০০-এর কয়েকটি সূত্র জানায়, প্রকল্পটির কাজের ধরন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার (এনএসএ) সমতুল্য। এর ব্যাপ্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বোঝাত ইসরায়েল সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থাটির মধ্যে একটি কথা চালু ছিল—‘ঘণ্টায় ১০ লাখ কল।’