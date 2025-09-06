মধ্যপ্রাচ্য

ইরানে নারী অধিকার আন্দোলনে নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে হত্যার দায়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

রয়টার্স
মেহরান বাহরামিয়ানছবি: এক্স থেকে নেওয়া

ইরানে ২০২২ সালে নারী অধিকার আন্দোলনের সময় এক নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে হত্যার অভিযোগে আজ শনিবার মেহরান বাহরামিয়ান নামের একজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে দেশটির সরকার। ইরানের বিচার বিভাগীয় ওয়েবসাইট মিজান এ তথ্য জানিয়েছে।

ইরানে নীতি পুলিশের হেফাজতে ২২ বছর বয়সী কুর্দি তরুণী মাসা আমিনির মৃত্যুতে দেশটিতে ওই আন্দোলন দানা বেঁধেছিল। হিজাব আইন ভঙ্গ করার কারণে তাঁকে আটক করেছিল পুলিশ।

ওয়েবসাইট মিজানে বলা হয়েছে, ইরানের ইস্পাহান প্রদেশের সেমিরম এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর একটি গাড়িতে হামলাকারীদের একজন ছিলেন মেহরান বাহরামিয়ান। হামলায় নিরাপত্তা কর্মকর্তা মোহসেন রেজাই নিহত ও কয়েকজন আহত হন।

২০২২ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত এ নিয়ে অন্দোলনে অংশ নেওয়া ১০ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, বাহরামিয়ানের ভাই ফাজেলকেও একই অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাঁদের আরেক ভাই মুরাদ বাহরামিয়ান ২০২২ সালে আন্দোলন চলাকালে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হন।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলছে, নির্যাতন করে, দীর্ঘকাল একাকী কারাবাসে রেখে ও হুমকি দিয়ে আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় এবং আদালতে এসব স্বীকারোক্তি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়।

