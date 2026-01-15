ইরানে হামলার হুমকির মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে বিমানবাহী রণতরি পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে একটি বিমানবাহী রণতরি পাঠাচ্ছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের নির্দেশে দেশটির বিমানবাহী রণতরি ‘ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন’ এবং এর সঙ্গে থাকা ‘স্ট্রাইক গ্রুপ’ দক্ষিণ চীন সাগর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে যাত্রা শুরু করেছে।
আজ বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রচারমাধ্যম নিউজ নেশনের এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।
ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক অভিযানের কারণে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য বা ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী কোনো রণতরি মোতায়েন নেই। এমন এক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে বিমানবাহী রণতরি পাঠাচ্ছে, যখন ইরানের সঙ্গে দেশটির উত্তেজনা তীব্রতর হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, গত অক্টোবরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে ভূমধ্যসাগর থেকে বিমানবাহী মার্কিন রণতরি ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড ক্যারিবীয় অঞ্চলে পাঠানো হয়। এর ফলে বর্তমানে ইরানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কোনো সামরিক অভিযানে অংশ নেওয়ার মতো অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিমানবাহী রণতরি (মধ্যপ্রাচ্য বা এর আশপাশের অঞ্চলে) নেই। অতীতে তেহরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনার সময় কখনো এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি।
মার্কিন নৌবাহিনী এক কর্মকর্তার বরাতে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের ১২টি যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করা আছে। সে তুলনায় বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে দেশটির যুদ্ধজাহাজ রয়েছে ছয়টি।
লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসন সামরিক অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তুলে নিয়ে যায়। এর আগে ক্যারিবীয় অঞ্চলে দেশটির বৃহত্তম বিমানবাহী রণতরি ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড মোতায়েন করা হয়।