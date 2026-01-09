রিয়াদে বসে ইয়েমেনের ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ গোষ্ঠী এসটিসির বিলুপ্তি ঘোষণা

রিয়াদে বসে ইয়েমেনের ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ গোষ্ঠী এসটিসির বিলুপ্তি ঘোষণা
ইয়েমেনের ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ গোষ্ঠী সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিল (এসটিসি) নিজেদের বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে। সশস্ত্র গোষ্ঠীটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুলরহমান আল-সুবাইহি আজ শুক্রবার সৌদি আরবের একটি সম্প্রচারমাধ্যমে এ ঘোষণা দেন।
তবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) সহায়তাপুষ্ট এসটিসির মুখপাত্র অবশ্য আল-সুবাইহির দাবি অস্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেন, এসটিসির বিলুপ্তি ঘোষণা হাস্যকর।
সৌদি আরবের সম্প্রচারমাধ্যমে এসটিসি বিলুপ্তির ঘোষণা পাঠের সময় সুবাইহিকে বিচলিত মনে হয়েছে। লিখিত বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘আমরা সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিলের বিলুপ্তি ঘোষণা করছি।’
সুবাইহি আরও বলেন, ‘সৌদি আরবের তত্ত্বাবধানে আমরা দক্ষিণাঞ্চলের বিষয়ে বৃহত্তর সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমরা দক্ষিণের ন্যায়সংগত লক্ষ্য অর্জনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
সুবাইহির বিবৃতি ইয়েমেনের সৌদি সহায়তাপুষ্ট সরকারের সংবাদ সংস্থার ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়েছে।
গত বুধবার ভোরে শান্তি আলোচনার জন্য এসটিসির ৫০ জনের একটি প্রতিনিধিদল রিয়াদে পৌঁছায়। এর পর থেকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সুবাইহি যখন বিবৃতি পড়ে শোনান, তখন প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যদেরও ফুটেজে দেখা গেছে। তাঁদের বিমর্ষ মনে হয়েছে।
আমিরাত একটা সময় পর্যন্ত ইয়েমেনের সৌদি নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক সামরিক জোটের অংশ ছিল। তারা আন্তর্জাতিক মহল স্বীকৃত প্রেসিডেনশিয়াল লিডারশিপ কাউন্সিলকে (পিএলসি) সমর্থন দিত। সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিল (এসটিসি) এ সরকারের অংশ ছিল।
কিন্তু পরে আমিরাত এসটিসিকে আলাদা করা সমর্থন ও অস্ত্র সরবরাহ দিতে শুরু করে। এটি ঘিরে সৌদি আরবের সঙ্গে আমিরাতের দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে প্রকাশ্যে আসে।
বিশেষ করে গত মাসে এসটিসি সৌদি সীমান্তবর্তী হাজরামাওত এবং এর পার্শ্ববর্তী মাহারা প্রদেশের কিছু এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। অবশ্য পরে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট ও ইয়েমেনের মিত্রবাহিনী এসটিসির অগ্রযাত্রা ঠেকিয়ে দেয়।
কয়েক সপ্তাহ ধরে এডেন এবং আশপাশের অঞ্চলে এসটিসি এবং সৌদি-সমর্থিত বাহিনীর মধ্যে সহিংসতা বেড়েছে। এডেন ইয়েমেনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারের সদর দপ্তর। ২০১৪ সালে বিদ্রোহী হুতিদের কাছে রাজধানী সানা হারানোর পর আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সরকার এডেনে নিজেদের সদর দপ্তর সরিয়ে নেয়।
এই পরিস্থিতিতে গত মাসের শেষের দিকে এসটিসির প্রতিনিধিদলকে শান্তি আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানায় রিয়াদ।
আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে অবস্থানরত এসটিসির মুখপাত্র আনোয়ার আল-তামিমি সৌদি আরব থেকে আসা নিজেদের গোষ্ঠীর বিলুপ্তির ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, এটি একটি হাস্যকর খবর। রিয়াদে অবস্থানরত প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এখনো যোগাযোগ করা যায়নি বলেও জানান তিনি।