মধ্যপ্রাচ্য

গাজাজুড়ে নতুন করে ইসরায়েলের বিমান হামলা, নারী–শিশুসহ নিহত ৩২

বিবিসি
ফিলিস্তিনের গাজার খান ইউনিসে বাস্তুচ্যুতদের আশ্রয়স্থলে ইসরায়েলি বাহিনী বিমান হামলা চালিয়েছে। ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তোলাছবি: এএফপি

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকাজুড়ে গতকাল শনিবার ইসরায়েলের একাধিক বিমান হামলায় অন্তত ৩২ জন নিহত হয়েছেন বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

হামাস পরিচালিত গাজার সিভিল ডিফেন্স বিভাগ বলেছে, নিহতদের মধ্যে নারী ও শিশু রয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিস শহরে গতকাল বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের তাঁবুতে হেলিকপ্টার থেকে গুলি করার ঘটনাও ঘটেছে।

যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় পর্যায় শুরুর পর শনিবারের এসব হামলাকে ‘সবচেয়ে জোরালো’ বলে মনে করেছেন ফিলিস্তিনিরা। গত অক্টোবরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্ততায় গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির প্রথম পর্যায় কার্যকর হয়। আর এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় চলতি বছরের শুরুর দিকে।

গাজা উপত্যকায় শনিবারের একাধিক হামলার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী। তাদের দাবি, এর আগে গত শুক্রবার হামাস যুদ্ধবিরতির শর্ত লঙ্ঘন করেছে। শনিবারের হামলাগুলো এর প্রতিক্রিয়ায় চালানো হয়েছে।

গত বছর যুদ্ধবিরতি কার্যকরের পর থেকে একাধিকবার তা লঙ্ঘনের জন্য একে অপরকে দোষারোপ করেছে হামাস ও ইসরায়েল।

হামলার বিষয়ে এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, গাজা উপত্যকার পূর্ব রাফা এলাকায় ‘ভূগর্ভস্থ সন্ত্রাসী অবকাঠামো থেকে আটজন সন্ত্রাসীকে বের হতে দেখা গেছে’। অথচ অক্টোবরের যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ওই এলাকায় ইসরায়েলি বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ইসরায়েলি সিকিউরিটি এজেন্সির (আইএসএ) সঙ্গে দেশটির সেনাবাহিনী একযোগে গাজার বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে ‘চারজন কমান্ডার ও আরও কিছু সন্ত্রাসী’, একটি অস্ত্র সংরক্ষণাগার, একটি অস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র এবং গাজার মধ্যাঞ্চলে হামাসের দুটি হামলা কেন্দ্র রয়েছে।

এদিকে শনিবারের বিমান হামলার সমালোচনা করেছে হামাস। সংগঠনটি যুক্তরাষ্ট্রকে ‘অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার’ আহ্বান জানিয়েছে। হামাস বলেছে, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের সর্বশেষ ঘটনা এটাই প্রমাণ করে, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল নির্মম গণহত্যামূলক যুদ্ধ এখনো চালিয়ে যাচ্ছে।

হামাস আরও জানিয়েছে, শনিবারের হামলায় নিহতদের মধ্যে খান ইউনিসে বাস্তুচ্যুত পরিবারের সাতজন রয়েছেন। সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র জানান, হামলাগুলো আবাসিক ভবন, তাঁবু, আশ্রয়কেন্দ্র এবং একটি পুলিশ স্টেশনকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে।

গাজা নগরীর শিফা হাসপাতালে কর্মকর্তারা শহরটির একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ইসরায়েলি বিমান হামলায় তিন শিশু ও দুজন নারী নিহত হওয়ার খবর জানিয়েছেন।

