লেবাননে হিজবুল্লাহর সঙ্গে লড়াইয়ে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর চার ৪ সেনা নিহত

তথ্যসূত্র:
টাইমস অব ইসরায়েল
হিজবুল্লাহর সঙ্গে লড়াইয়ে নিহত তিন সেনার নাম প্রকাশ করেছে ইসরায়েল। তাঁরা হলেন—ক্যাপ্টেন নোয়াম মাদমোনি, স্টাফ সার্জেন্ট মাক্সিম এনতিস ও স্টাফ সার্জেন্ট বেন কোহেনছবি: আইডিএফ মুখপাত্র ইউনিট/দ্য জেরুজালেম পোস্ট

দক্ষিণ লেবাননে গতকাল সোমবার হিজবুল্লাহর সঙ্গে লড়াইয়ের সময় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর চার সেনা নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুজন। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) সেনাসদস্যদের হতাহতের এই সংখ্যা নিশ্চিত করেছে।

আইডিএফ নিহত তিন সেনার নাম প্রকাশ করেছে। তাঁরা হলেন ক্যাপ্টেন নোয়াম মাদমোনি (২২), স্টাফ সার্জেন্ট বেন কোহেন (২১) এবং স্টাফ সার্জেন্ট মাক্সিম এনতিস (২১)।

তাঁরা তিনজনই নাহাল ব্রিগেডের গোয়েন্দা ইউনিটে দায়িত্বরত ছিলেন।
নিহত চতুর্থ সেনার নাম পরে প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

আরেক সেনা গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ছাড়া এ ঘটনায় একজন রিজার্ভ সেনা আহত হয়েছেন।

আইডিএফ–এর ভাষ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় গতকাল সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ৬টার দিকে দক্ষিণ লেবাননের পশ্চিম সেক্টরে অভিযান চলাকালে নাহাল গোয়েন্দা ইউনিটের সেনারা সশস্ত্র হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের একটি সেলকে লক্ষ্যবস্তু করে। খুব কাছ থেকে সেনাদের সঙ্গে হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের গোলাগুলি হয়, তাঁদের বেশ কয়েকজন আঘাতও পেয়েছেন।

আইডিএফের ভাষ্য অনুযায়ী, বন্দুকযুদ্ধে আহত সেনাদের সরিয়ে নেওয়ার সময় হিজবুল্লাহ অপারেটররা সেনাদের দিকে একটি ট্যাংকবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়েন, তবে এতে কেউ আহত হয়নি।

আইডিএফ জানিয়েছে, জবাবে ইসরায়েলি বাহিনী ওই এলাকার হিজবুল্লাহ অপারেটরদের বিরুদ্ধে গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলা চালিয়েছে।

