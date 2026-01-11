ইরানে বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে মাঠে নামছে বিপ্লবী গার্ড বাহিনী

ইরানে বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে মাঠে নামছে বিপ্লবী গার্ড বাহিনী
দেশজুড়ে চলমান বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে ইরানের ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) বলেছে, জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। এদিকে ইরানজুড়ে গতকাল শনিবারও রাতভর বিক্ষোভ চলেছে।
আইআরজিসি ইরানের সেনাবাহিনী থেকে পৃথক একটি বিশেষ বাহিনী। গতকাল আইআরজিসি বলেছে, তারা দেশের নিরাপত্তা ও ১৯৭৯ সালের ইসলামিক বিপ্লবের অর্জনগুলো রক্ষা করবে।
এই বাহিনীর অভিযোগ, দুই রাত ধরে ‘সন্ত্রাসীরা’ সামরিক ও আইনশৃঙ্খলা সংস্থার ঘাঁটিতে হামলা চালাচ্ছে, সাধারণ নাগরিক ও নিরাপত্তা কর্মীদের হত্যা করছে এবং সম্পত্তি জ্বালিয়ে দিচ্ছে।
এদিকে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীও বলেছে, তারা জাতীয় স্বার্থ, দেশের কৌশলগত অবকাঠামো ও জনসম্পত্তি রক্ষা করবে এবং সুরক্ষা দেবে।
আইআরজিসির মতো ইরানের সেনাবাহিনীও দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির অধীন পরিচালিত হয়।
প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে ইরানজুড়ে বিক্ষোভ চলছে। আন্দোলন শুরু হয়েছিল মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, কিন্তু দ্রুতই তা রাজনৈতিক রূপ নেয়। প্রতিবাদকারীদের কেউ কেউ এখন ইসলামি প্রজাতন্ত্র শেষ করার ডাক দিচ্ছেন।
ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, রাতে পশ্চিম তেহরানের কারাজে একটি পৌরসভা ভবনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে ইরানজুড়ে বিক্ষোভ চলছে। আন্দোলন শুরু হয়েছিল মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, কিন্তু দ্রুতই তা রাজনৈতিক রূপ নেয়। প্রতিবাদকারীদের কেউ কেউ এখন ইসলামি প্রজাতন্ত্র শেষ করার ডাক দিচ্ছেন।
তেহরানের চিকিৎসকেরা বলেছেন, রাজধানীর মাত্র ৬টি হাসপাতালে অন্তত ২১৭ বিক্ষোভকারীর মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে। এসব হাসপাতালে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের বেশির ভাগই গুলিবিদ্ধ ছিলেন। হাসপাতালগুলোতে হতাহতদের ভিড় উপচে পড়ছে।
একটি ইন্টারনেট পর্যবেক্ষণ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ইরানে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে সম্ভবত এক দিনের বেশি সময় ধরে ইন্টারনেট বন্ধ আছে।
গতকাল সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে নেটব্লকস বলেছে, ‘সূচকগুলো বলছে, ৩৬ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে দেশব্যাপী (ইরান) ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট জারি আছে।’
লন্ডনে ইরানের দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ
বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, গতকাল পশ্চিম লন্ডনে ইরানের দূতাবাস প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ হয়েছে। এদিন কয়েক শ বিক্ষোভকারী দূতাবাস ভবনের বাইরে জড়ো হন। তাঁদের হাতে ছিল ইরানের পতাকা। তাঁরা সরকারবিরোধী স্লোগান দিয়েছেন। এ সময় একজন দূতাবাস ভবনের বারান্দায় উঠে পড়েন।
লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ বলেছে, প্রতিবাদের সময় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অনুপ্রবেশের অভিযোগে কর্মকর্তারা অন্য একজনকে খুঁজছে।
ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয় গত বছর ২৮ ডিসেম্বর।
এদিকে যেকোনো বিশৃঙ্খলা রোধ করতে ইরানে দূতাবাস এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে গতকাল সকালে জানিয়েছে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ।
এদিন সন্ধ্যায় দুজনকে গ্রেপ্তার করার বিষয়টি নিশ্চিত করে পুলিশ বলেছে, একজনকে গুরুতর অনধিকার প্রবেশ ও জরুরি কর্মীর ওপর হামলার অভিযোগে এবং অন্যজনকে গুরুতর অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পুলিশ বলেছে, প্রতিবাদ চলছেই, তবে তা ‘নিরাপদভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে’।
পুলিশের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘আমরা কোনো গুরুতর বিশৃঙ্খলা দেখিনি, দূতাবাসের নিরাপত্তা বজায় রাখতে কর্মকর্তারা ওই এলাকায় মোতায়েন থাকবেন।’
গতকালের ঘটনার একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, এক ব্যক্তি লন্ডনে ইরানের দূতাবাসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইরানের পতাকা নামাচ্ছেন। পরে দূতাবাস আবার তাদের পতাকা উঠিয়ে এক্স অ্যাকাউন্টে সেটার ছবি পোস্ট করেছে।