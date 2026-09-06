মধ্যপ্রাচ্য

লেবাননে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি হামলায় ৯ হাজার নিহত

আল–জাজিরা
লেবাননের নাবাতিয়েহ শহরে ইসরায়েলি হামলার পর গাঢ় কালো ধোঁয়া উড়ছেফাইল ছবি: রয়টার্স

লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় ২০২৩ সালের ৮ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৯২৫ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৩০ হাজার ৫৯৫ জন। লেবাননের জনস্বাস্থ্যবিষয়ক মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, সর্বশেষ গত মার্চ থেকে সংঘাত তীব্র হওয়ার পর লেবাননে ৪ হাজার ৩৫৮ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১২ হাজার ৩৫৯ জন।

হতাহতদের ৯৪ শতাংশই লেবাননের নাগরিক। বাকিদের মধ্যে রয়েছে সিরীয়, ফিলিস্তিনি ও অন্যান্য দেশের নাগরিকেরা। নিহত ও আহত ব্যক্তিদের ৮৬ শতাংশ পুরুষ। প্রায় এক-চতুর্থাংশের বয়স ১৮ বছরের কম।

ইসরায়েলের একের পর এক হামলায় লেবাননের স্বাস্থ্যসেবা খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশটিতে অ্যাম্বুলেন্সকর্মীদের ওপর ১৮০টি হামলা হয়েছে। নিহত হয়েছে ১৩৫ জন স্বাস্থ্যকর্মী। আহত হয়েছে আরও ৪১৬ জন।

লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় ৪০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ১৮৪টি অ্যাম্বুলেন্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৭টি হাসপাতাল। এর মধ্যে তিনটি হাসপাতালের কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে।

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দেশটির জনস্বাস্থ্যবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর ধারাবাহিক হামলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল ও নাবতিয়েহ এলাকা। তবে দেশটির প্রায় সব প্রদেশেই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

ইসরায়েলিদের দাবি, তারা লেবাননে ইরান–সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে হামলা চালাচ্ছে। এসব হামলায় ব্যাপকভাবে বেসামরিক মানুষের হতাহত হচ্ছেন। মার্চে ইরানের ভূখণ্ডে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু করার পর, লেবাননেও হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েলিরা।

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