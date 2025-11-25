আফগানিস্তানে প্রাণঘাতী হামলা চালাল পাকিস্তান, ৯ শিশুসহ নিহত ১০
পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী প্রতিবেশী আফগানিস্তানের দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চলীয় খোস্ত প্রদেশে প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে আফগান কর্তৃপক্ষ। তারা বলছে, একটি বাড়িতে চালানো বোমা হামলায় অন্তত নয়টি শিশু ও এক নারী নিহত হয়েছেন।
তালেবান সরকারের মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদ আজ মঙ্গলবার বলেন, স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে (জিএমটি ১৯:৩০) খোস্তের গুরবুজ জেলায় এ হামলা হয়।
মুজাহিদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে লিখেছেন, ‘পাকিস্তানের আক্রমণকারী বাহিনী স্থানীয় বাসিন্দা ওয়ালিয়াত খানের বাড়িতে বোমা ফেলেছে। তিনি কাজী মিরের ছেলে।’
মুখপাত্র আরও বলেন, ‘এ হামলায় নয়টি শিশু (পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ে) এবং এক নারী নিহত হয়েছেন। বাড়িটিও পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে।’
মুজাহিদ জানান, খোস্ত ছাড়াও উত্তর–পূর্বাঞ্চলীয় কুনার ও পূর্বাঞ্চলীয় পাকতিকা প্রদেশেও বিমান হামলা হয়। এসব হামলায় অন্তত চার বেসামরিক লোক আহত হয়েছেন।