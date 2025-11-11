পাকিস্তান

দিল্লির পর ইসলামাবাদে বিস্ফোরণ, নিহত ১২

আল–জাজিরা
ইসলামাবাদে বিস্ফোরণস্থলে তদন্ত দলের সদস্যরা। ১১ নভেম্বর ২০২৫ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া/ডনের সৌজন্যে

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের একটি আদালত ভবনের বাইরে শক্তিশালী বিস্ফোরণে অন্তত ১২ জন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছেন।

এর আগে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির লালকেল্লা মেট্রোস্টেশনের কাছে গাড়িতে বিস্ফোরণের এক ঘটনায় ১৩ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় স্টেশনটির কাছে একটি চলন্ত গাড়িতে ওই বিস্ফোরণে বহু মানুষ আহতও হয়েছেন।

পাকিস্তানের ঘটনা নিয়ে আজ মঙ্গলবার ইসলামাবাদ পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেন, ‘এটি কেমন ধরনের বিস্ফোরণ ছিল, আমরা খতিয়ে দেখছি। বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয়। ফরেনসিক দলের প্রতিবেদন পাওয়ার পরই আমরা বিস্তারিত জানাতে পারব।’

বিস্ফোরণটি ঘটেছে ইসলামাবাদ জেলা আদালতের প্রবেশদ্বারের কাছে। সাধারণত মামলা–সংক্রান্ত কাজে আসা বিপুলসংখ্যক মানুষ ও দর্শনার্থীর ভিড় থাকে সেখানে।

স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত ছবিতে দেখা গেছে, পুলিশ ভ্যানের পাশে কয়েকজন রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। দৃশ্যগুলো ছিল ভয়াবহ।

