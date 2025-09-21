পাকিস্তানের সঙ্গে শক্রতা বা সুসম্পর্ক বেছে নিতে হবে ভারতকে: শাহবাজ
প্রতিবেশী হিসেবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সহাবস্থান আবশ্যক বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তিনি বলেছেন, ভারত পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে থাকবে, নাকি সুসম্পর্ক তৈরি করবে, সে সিদ্ধান্ত নয়াদিল্লিকে নিতে হবে।
গতকাল শনিবার যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে প্রবাসী পাকিস্তানিদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে এ কথা বলেন শাহবাজ। এ সময় পাকিস্তানের অগ্রগতি, বৈশ্বিক সংকট ও দেশটির সাম্প্রতিক সফলতা নিয়ে কথা বলেন তিনি। শাহবাজ বলেন, ভারতের সঙ্গে যেকোনো ধরনের আলোচনা অবশ্যই ন্যায্যতার ভিত্তিতে হবে হবে।
শাহবাজ শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেন—ভারত ও পাকিস্তান এখন পর্যন্ত মোট চারটি যুদ্ধে জড়িয়েছে। এতে শত শত কোটি ডলার খরচ হয়েছে। তিনি বলেন, যুদ্ধে এই অর্থ খরচ না হলে স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট এবং সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজে লাগানো যেত।
কাশ্মীর সমস্যার সমাধান ছাড়া ভারত–পাকিস্তান সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় বলে মনে করেন শাহবাজ শরিফ। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, কাশ্মীরিদের রক্ত বৃথা যেতে দেবেন না তিনি।
চলতি বছরের মে মাসে কাশ্মীর নিয়েই সংঘাতে জড়িয়েছিল প্রতিবেশী দুই দেশ। এ সময় একে অপরের ওপর পাল্টাপাল্টি হামলা চালায়। ভারতের কয়েকটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি করে ইসলামাবাদ। এই সংঘাতের জেরে দুই দেশের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হওয়ার শঙ্কা দেখা দেয়। টানা ৮৭ ঘণ্টা সংঘাতের পর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হয়।
বক্তৃতার শাহবাজ বলেন, ভারতের সঙ্গে আলোচনা চায় পাকিস্তান। তবে তা শুধু সম–অধিকারের ভিত্তিতে হতে হবে। দুই দেশের মধ্যে যেকোনো সংলাপের পথ দেখাবে পারস্পরিক সম্মান ও ন্যায্যতা। ফিলিস্তিনের গাজা প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষ পছন্দ করুক বা না করুক এই ‘অঞ্চলটি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত’।
এদিকে সংবাদমাধ্যম ডন–এর খবরে বলা হয়েছে, আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন কয়েকজন মুসলিম নেতা। তাঁদের মধ্যে শাহবাজ শরিফও থাকবেন।
আজ রোববার পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসার পর এটিই হবে তাঁর সঙ্গে শাহবাজের প্রথম সাক্ষাৎ। এর আগে গত জুনে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আসিম মুনির।