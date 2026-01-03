ট্রাম্পের নির্দেশে ভেনেজুয়েলায় হামলা, দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা

ট্রাম্পের নির্দেশে ভেনেজুয়েলায় হামলা, দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে হামলার নির্দেশ দিয়েছেন। হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা সিবিএসকে এ তথ্য জানান। ভেনেজুয়েলা সরকার অভিযোগ করেছে, যুক্তরাষ্ট্র কারাকাসে ‘আগ্রাসন’ চালিয়েছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রের এই ‘সামরিক আগ্রাসন’ প্রত্যাখ্যান করছে। এ পরিস্থিতিতে ভেনেজুয়েলা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছে।
আজ শনিবার ভোরে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসসহ বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে।
সিবিএস নিউজকে সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই হামলার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও পেন্টাগন এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। হোয়াইট হাউসও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি।
ভেনেজুয়েলা সরকারের বিবৃতি অনুযায়ী, কারাকাসের পাশাপাশি মিরান্ডা, আরাগওয়া এবং লা গুয়াইরা রাজ্যেও হামলা চালানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো দেশজুড়ে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীকে মোতায়েন করেছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, স্থানীয় সময় রাত ২টার দিকে রাজধানী কারাকাসজুড়ে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় এবং আকাশে যুদ্ধবিমান ও কালো ধোঁয়া দেখা যায়। শহরের একটি বড় সামরিক ঘাঁটির কাছে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বেশ কিছুদিন ধরেই ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযানের হুমকি দিয়ে আসছিলেন। তিনি মাদুরোকে ক্ষমতা ছেড়ে দেশ ছেড়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। গত সোমবারও ট্রাম্প বলেছিলেন, মাদুরোর জন্য ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়াটাই হবে ‘বুদ্ধিমানের কাজ’।
ভেনেজুয়েলা সরকারের দাবি, এই হামলার মূল উদ্দেশ্য হলো দেশটির তেল ও খনিজ সম্পদ দখল করা। তবে তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র এই সম্পদ দখলের চেষ্টা সফল হবে না।