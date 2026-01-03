প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে তুলে নেওয়া প্রসঙ্গে ট্রাম্প কী বললেন

প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে তুলে নেওয়া প্রসঙ্গে ট্রাম্প কী বললেন
ভেনেজুয়েলায় আজ শনিবার ভোরে ‘বড় পরিসরে’ হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
এ ঘটনায় নিজ মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে আজ পোস্ট দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।
পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফলভাবে ভেনেজুয়েলা ও দেশটির নেতা প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর বিরুদ্ধে একটি বড় পরিসরে হামলা পরিচালনা করেছে। এ অভিযানে মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে এবং তাঁদের দেশটির বাইরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।’
পোস্টে বলা হয়, ‘এ অভিযানটি যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে। আজ বেলা ১১টায় (যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময়) মার-এ-লাগোতে এ বিষয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ! প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে. ট্রাম্প।’