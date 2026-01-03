ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প

- মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়া হয়েছে, তাঁর বিচার হবে: রুবিও বরাতে মার্কিন সিনেটরের দাবি
ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প
ভেনেজুয়েলায় আজ শনিবার ভোরে ‘বড় পরিসরে’ হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
বিবিসির খবরে বলা হয়, মাদুরোকে কীভাবে ধরা হয়েছে বা তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র মাদুরোকে গ্রেপ্তার করার বিষয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য ৫ কোটি ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।
প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের তুলে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি ভেনেজুয়েলা সরকার তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করেনি।
আজ ভোরে ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর রাজধানী কারাকাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনায় বিকট বিস্ফোরণের পর ঘন ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। স্থাপনা দুটির একটি হলো শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত লা কারলোটা সামরিক বিমানঘাঁটি।
অন্য সামরিক ঘাঁটি হলো ফুয়ের্তে তিউনা সামরিক ঘাঁটি। এটিতেই প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো দীর্ঘদিন ধরে থাকেন বলে মনে করা হচ্ছিল।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় স্থল অভিযানের ব্যাপারে বারবার হুমকি দিয়ে আসছিলেন।
নিকোলা মাদুরোর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মামলা আছে
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর বিরুদ্ধে ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে দুর্নীতি, মাদক পাচারসহ বিভিন্ন অভিযোগে মামলা করা হয়।
নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, এসব মামলার সময় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ঘোষণা দিয়েছিল—মাদুরোকে গ্রেপ্তার বা দোষী সাব্যস্ত করতে সহায়ক তথ্য দিলে ৫ কোটি ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।
মাদুরোকে আটক করার ঘোষণা দিতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করেই ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালানো হয়েছে। মামলার অভিযোগপত্র যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট ফেডারেল আদালতে দাখিল করা হয়েছিল।
যে অজুহাতে ভেনেজুয়েলায় হামলা, তা গ্রহণযোগ্য নয়: রাশিয়া
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের নিন্দা জানিয়েছে রাশিয়া। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, আজ সকালে যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে সশস্ত্র আগ্রাসন চালিয়েছে। এটা উদ্বেগজনক এবং নিন্দনীয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, এই হামলাকে ন্যায্যতা দিতে যে অজুহাত দেখানো হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘আমরা ভেনেজুয়েলার জনগণের সঙ্গে আমাদের সংহতি পুনর্ব্যক্ত করছি।’
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় কোনো রুশ নাগরিক হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
ভেনেজুয়েলা দক্ষিণ আমেরিকায় রাশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হিসেবে পরিচিতি। তবে এখনো কারাকাসকে সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়নি ক্রেমলিন।
মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়া হয়েছে, তাঁর বিচার হবে: রুবিও বরাতে মার্কিন সিনেটরের দাবি
যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টির নেতা সিনেটর দাবি করেছেন, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে মার্কিন বাহিনী গ্রেপ্তার করেছে। বিচারের জন্য তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়া হয়েছে। ওই সিনেটর জানান, তিনি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে কথা বলে এই তথ্য জেনেছেন।
ইউটাহ অঙ্গরাজ্যের সিনেটর মাইক লি আজ শনিবার ভোরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ জানান, ‘তিনি (মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও) আমাকে জানিয়েছেন, মার্কিন বাহিনী নিকোলা মাদুরোকে গ্রেপ্তার করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে ফৌজদারি অপরাধের মামলায় তাঁর বিচার করা হবে। আজ রাতে আমরা যে সামরিক অভিযান দেখেছি, তা মূলত এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করতে চালানো হয়েছিল।’
সিনেটর লি আরও বলেন, ‘প্রেসিডেন্টের এই পদক্ষেপ সম্ভবত সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের আওতায় পড়ে, যা কোনো আসন্ন হামলা থেকে মার্কিন কর্মী ও নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা দেয়।’
তবে এর আগে সকালে সিনেটর লি এই হামলার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, যুদ্ধ ঘোষণা বা সামরিক শক্তি ব্যবহারের আগাম অনুমতি ছাড়াই এই হামলা চালানোর কোনো সাংবিধানিক যুক্তি আছে কি না।
কারাকাসে বিমানবন্দরে বিস্ফোরণ, আগুন
ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের লা কারলোটা বিমানবন্দরের কাছে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে এবং সেখান থেকে ঘন ধোঁয়া উড়ছে। দ্য টাইমস ভিডিও যাচাই করে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে।
ভেনেজুয়েলার কর্মকর্তাদের বিবৃতির বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ভেনেজুয়েলার কতজন নাগরিক নিহত ও আহত হয়েছেন, তা এখনো নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি। বিষয়টি যাচাই–বাছাই করা হচ্ছে।
ট্রাম্পের কাছে মাদুরোর বেঁচে থাকার প্রমাণ চাইলেন ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে নিকোলা মাদুরোর বেঁচে থাকার প্রমাণ চেয়েছেন ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়, একটি টেলিভিশন চ্যানেলে কথা বলার সময় রদ্রিগেজ বলেন, নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীর বর্তমান অবস্থান অজানা। তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে তাঁদের বেঁচে থাকার প্রমাণ চেয়েছেন।
ঐক্যবদ্ধভাবে এই হামলা প্রতিরোধ করার ঘোষণা ভেনেজুয়েলার প্রতিরক্ষামন্ত্রীর
ভেনেজুয়েলার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভ্লাদিমির পাদ্রিনো লোপেজ বলেছেন, কোনোভাবেই তিনি দেশে বিদেশি সেনা সহ্য করবেন না, ঐক্যবদ্ধভাবে এই হামলা প্রতিরোধ করবেন।
পাদ্রিনো লোপেজ বলেন, আজ শনিবারের মার্কিন হামলায় ভেনেজুয়েলার বিভিন্ন জনবসতিপূর্ণ এলাকা আক্রান্ত হয়েছে। মার্কিন যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার থেকে ক্ষেপণাস্ত্র এবং রকেট ছোড়া হয়েছে।
প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, হামলায় কতজন নিহত বা আহত হয়েছেন, সরকার সে তথ্য সংগ্রহ করছে।
পাদ্রিনো লোপেজ নিশ্চিত করেছেন, রাজধানী কারাকাসের প্রধান সামরিক ঘাঁটি ‘ফোর্ট তিউনা’–তে হামলা করা হয়েছে।
লোপেজ এই হামলাকে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ‘অপমানজনক ঘটনা’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
ভেনেজুয়েলার ক্ষমতা কার হাতে যাবে স্পষ্ট নয়
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।
নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের দাবি যদি সত্য হয়, তবে ভেনেজুয়েলার সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা নিকোলা মাদুরোর সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজের হাতে যাওয়ার কথা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ এক অনিশ্চিত ও অজানা পথে মোড় নিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কার হাতে ক্ষমতা যাবে তা এখনো স্পষ্ট নয়।
যুক্তরাষ্ট্র মাদুরোকে বৈধ প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি, অন্যদিকে ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলগুলোর দাবি—দেশটির প্রকৃত ও বৈধ প্রেসিডেন্ট হলেন বর্তমানে নির্বাসিত রাজনীতিক এডমুন্ডো গঞ্জালেস।
এটি ছিল একটি চমৎকার অভিযান: ট্রাম্প
ভেনেজুয়েলায় অভিযানের সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমসকে দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত টেলিফোন সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, দক্ষ ও দুর্দান্ত সব মানুষ এই অসাধারণ পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন। তিনি আরও বলেন, আসলে এটি ছিল একটি চমৎকার অভিযান।
তবে এই অভিযানের জন্য মার্কিন কংগ্রেসের কোনো অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না কিংবা ভেনেজুয়েলার পরবর্তী রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী হবে— সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি ট্রাম্প।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আজ স্থানীয় সময় সকাল ১১টায় ফ্লোরিডার মার-এ-লাগোতে সংবাদ সম্মেলন করে তিনি এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবেন।
মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে মার্কিন সেনাবাহিনীর ডেল্টা ফোর্স আটক করেছে: সিবিএস
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে মার্কিন সেনাবাহিনীর ডেল্টা ফোর্স আটক করেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএসকে এই তথ্য জানিয়েছেন মার্কিন কর্মকর্তারা।
ডেল্টা ফোর্স হলো যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর শীর্ষ সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ইউনিট।