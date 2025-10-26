যুক্তরাষ্ট্রের ‘গোপন অভিযান’ ঠেকাতে সামরিক মহড়া চালাচ্ছে ভেনেজুয়েলা

যুক্তরাষ্ট্রের ‘গোপন অভিযান’ ঠেকাতে সামরিক মহড়া চালাচ্ছে ভেনেজুয়েলা
যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য ‘গোপন অভিযান’ থেকে নিজেদের উপকূল রক্ষায় সামরিক মহড়া চালাচ্ছে ভেনেজুয়েলা।
ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি বাড়তে থাকার মধ্যে গতকাল শনিবার ভেনেজুয়েলার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভ্লাদিমির পাদ্রিনো এ কথা বলেন।
ক্যারিবীয় অঞ্চলে কথিত মাদক পাচারকারী নৌযানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানের জেরে ক্রমাগত আঞ্চলিক উত্তেজনা বাড়ছে। মাদকবাহী নৌযানে মার্কিন হামলায় কমপক্ষে ৪৩ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগন ক্যারিবীয় অঞ্চলে বিমানবাহী রণতরি মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে। এর এক দিন পরই পাদ্রিনোর কাছ থেকে সামরিক মহড়ার বিষয়ে ঘোষণা এল।
পাদ্রিনো বলেন, ‘আমরা উপকূল সুরক্ষায় একটি সামরিক মহড়া চালাচ্ছি, যা ৭২ ঘণ্টা আগে শুরু হয়েছে। বড় আকারের সামরিক হুমকি মোকাবিলার পাশাপাশি মাদক পাচার, সন্ত্রাসী হামলা ও দেশের ভেতরে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে—এমন গোপন অভিযান থেকে নিজেদের রক্ষা করাও এই মহড়ার উদ্দেশ্য।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি বলেন, ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালানোর জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে (সিআইএ) অনুমোদন দিয়েছেন। এ ছাড়া ক্যারিবীয় দেশটিতে কথিত মাদকচক্রের বিরুদ্ধে স্থল হামলার বিষয়টি তিনি বিবেচনা করছেন।
ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত ফুটেজে দেখা যায়, নয়টি উপকূলীয় প্রদেশে সামরিক বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। এ ছাড়া মাদুরোর বেসামরিক মিলিশিয়ার এক সদস্যকে রাশিয়ার তৈরি কাঁধে বহনযোগ্য বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র বহন করতে দেখা গেছে।
গত ২ সেপ্টেম্বর থেকে মার্কিন বাহিনীগুলো ১০টি কথিত মাদকবাহী নৌযানে বোমা হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে আটটি হামলাই হয়েছে ক্যারিবীয় সাগরে।
ট্রাম্পের দাবি, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো নিজেই এক মাদকচক্রের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তবে মাদুরো এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
গত শুক্রবার পাদ্রিনো বলেছিলেন, শুধু ভেনেজুয়েলায় নয়, বিশ্বের সব জায়গাতেই সিআইএর উপস্থিতি আছে। ভেনেজুয়েলার যেকোনো প্রান্ত থেকে সিআইএ-সংশ্লিষ্ট অসংখ্য ইউনিটকে যুক্তরাষ্ট্র গোপন অভিযানে পাঠাতে পারে। কিন্তু এমন যেকোনো প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে।
গত আগস্ট থেকে যুক্তরাষ্ট্র মাদকবিরোধী অভিযানের নামে ক্যারিবীয় অঞ্চলে মার্কিন নৌবাহিনীর ৮টি নৌযান, ১০টি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান ও পারমাণবিক শক্তিচালিত ১টি সাবমেরিন মোতায়েন করেছে। তবে কারাকাসের দাবি, এই অভিযানের আড়ালে যুক্তরাষ্ট্র আসলে ভেনেজুয়েলা সরকারকে উৎখাতের পরিকল্পনা করছে।
মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ডও এই বহরে যোগ দেবে। এ ছাড়া ইউএসএস গ্রেভলি যুদ্ধজাহাজ আজ রোববার ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে পাঁচ দিনের যৌথ মহড়ায় অংশ নিতে যাচ্ছে।