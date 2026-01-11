লাতিন আমেরিকা

জানালেন ছেলে

কারাবন্দী মাদুরো বলেছেন, আমরা ভালো আছি, আমরা যোদ্ধা

এএফপি
কারাকাস
নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে আদালতে হাজির করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগে আটককেন্দ্র থেকে হেলিকপ্টারে করে নিউইয়র্কের আদালতের কাছে একটি হেলিপোর্টে নেওয়া হয় তাঁদের। যুক্তরাষ্ট্র, ৫ জানুয়ারিছবি: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রে কারাবন্দী ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ভালো আছেন। মাদুরো নিজেই এ কথা জানিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তাঁর ছেলে।

গতকাল শনিবার এক ভিডিও বার্তায় মাদুরোর ছেলে আইনজীবী নিকোলা মাদুরো গুয়েরা বাবার বরাত দিয়ে বলেন, ‘আমরা ভালো আছি। আমরা যোদ্ধা।’

ভেনেজুয়েলার ক্ষমতাসীন দল পিএসইউভি পার্টি মাদুরোর ছেলের এই ভিডিও প্রকাশ করেছে।

৩ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালিয়ে মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তুলে নিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে তাঁদের নিউইয়র্কের একটি আটককেন্দ্রে রাখা হয়েছে।

নিউইয়র্কের একটি আদালতে মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদক-সন্ত্রাস, কোকেন আমদানি এবং মেশিনগান ও ধ্বংসাত্মক সরঞ্জাম রাখার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। মাদুরোর বিরুদ্ধে মামলাটি করা হয়েছে ছয় বছর আগে। এত দিন সেটির কোনো অগ্রগতি ছিল না।

মার্কিন বিশেষ বাহিনী ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে অভিযান চালিয়ে সেফ হোম থেকে মাদুরোকে তুলে নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়ার পর এ মামলার বিচারকাজ শুরু হয়েছে। মামলার প্রথম শুনানিতে গত সোমবার মাদুরো দম্পতিকে ম্যানহাটানের ফেডারেল আদালতে হাজির করা হয়।

তবে আদালতে মাদুরো নিজেকে ‘নির্দোষ’ দাবি করেছেন।

